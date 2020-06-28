法国市政选举第二轮投票 选民或旁骛

法国今天举行市政选举第二轮投票，因新冠肺炎病毒疫情影响，维持此选举曾经成为当局遭受批评的口实。尽管法国疫情受控日渐好转，并且解禁日益扩大，疫情仍然使这一届市政选举改变了轨迹，原先受看好的政治力量面对挑战与考验。其中，参选投票率将是判研成败重要因素。

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据本台报道说，法国5000个市政单位今天投票改选市长与市政议会。1600万选民涉及此次投票。新冠肺炎疫情在法国已经不再如谈虎色变，但是，新冠病毒改变了市政选举的轨迹，因为疫情让所有的政治以及投身政治的参选人经历洗礼，被放大检测。

除了法属圭亚那因疫情继续延后投票，法国今天傍晚就揭晓各地新的市长与地方官员面孔。但是无论如何，各方评论均指，病毒让选民更对投票兴趣缺缺。今届第一轮投票率报55,34 %，比正常市政选举，包括上一届2014年市政选举投票率低于近百分之20，实在为今天的投票预勾出一条投票率的低水平曲线图。如低投票率，最受打击的将是马克龙领导的共和前进党，以及是极右的玛丽莲勒庞的国民团结党。

不过更多的媒体评论，皆提及法国人被其它新闻事件吸引，谈资最多量的，更是几个司法案件。最吸引眼球的莫过于法国右派传统大党共和党的前总统萨科齐与前总理菲永的二人司法案件。

萨科齐司法案件涉及曝料称法国司法部门或违法动用跟踪监听手法，探听或监听前总统萨科齐。法国观点杂志爆料的监听丑闻，剑指法国司法检察，萨科齐的律师被指成为受害者。媒体称此案件有可能滚成大雪球。

而法国共和党前总理菲永的虚报冒领共和国薪金案，因此案明天6月29日法庭结案宣判而再次引起关注。更甚者，由被认为支持与力挺菲永的右派媒体当今价值观爆料，菲永案司法调查的时任检察官忏悔承认受到检察上级压力才立案调查菲永，最终可能导致菲永惨败，引发轩然大波。谁是背后推手，打掉菲永竞选，谁是受益人，媒体不乏做出人肉索引，一时间很是热闹。

消息称，前总统奥朗德或被司法传召作此案听证，因奥朗德当时在任，而他是法国三权分立与司法独立最高监护保证官员。如果奥朗德前往听证，将也创写法国卸任总统被司法传讯听证的首例。

不过，因当今价值观杂志副主编现今出书，专写菲永案件，多有替菲永受屈打抱不平，此时爆料菲永案有政治干预勾当嫌疑，也让评论指是为此书大做广告低俗手法。据此书作者，当他在回巴黎的飞机上得知菲永案立案时，他满怀愤懑恨不得立刻打开舱门跳出飞机抗议。也根据当今价值观杂志，菲永冤屈，但仍有他的子女全力安慰与相挺。尤其是支持菲永的夫人，她的状况惹人怜，如果没有安慰，后果不堪设想。

菲永案涉虚报虚领他长期担任国民议会议员时雇佣其妻为议会助手一职与工薪。法国检察指控窃取国家资材，求刑5年，其中两年监禁，并退款与罚款。法国议会也被指趁火打劫，曾高调宣称司法判定罪成将全数追索冒领工资，分毫不让。

媒体说，是如此情节震撼，才让选民在市政选举时有一些些有意思的谈资，但是否能促进投票，恐怕谈后反而惹来民众对政治厌恶。