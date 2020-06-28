法国总理菲利普在勒阿弗尔市“打了胜仗”

第二轮市镇选举落幕。法国总理菲利普以58.83%好成绩当选西北部城市勒阿弗尔市市长。菲利普感谢选民对他的信任和支持。法国总统马克龙在电话中祝贺总理菲利普选战打得漂亮。

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就任总理前，菲利普曾于2010年至2017年出任过勒阿弗尔市市长。他在6月15日竞选中强调了重振当地经济的重要性，但他也明确表示，在总理府任职期间不可能坐镇勒阿弗尔市。看来，他的坦率得到了选民的认可，对手共产党候选人勒科克（Jean-Paul Lecoq）前几天还以菲利普没有精力搞好城市建设为由，说服大家不要投菲利普一票。极左翼领军人物梅郎雄也曾前往勒阿弗尔市试图让现总理在第二轮选举中翻船。

接近总理的一些人士也曾劝告菲利普不要冒险丢了西瓜捡芝麻。但菲利普个人的考量并不是这样的。他希望自己赌一回，以免在7月中组阁中处于被动局面。

菲利普在第一轮选举中曾经获得43.59%的选举结果；紧跟其后的左翼联盟为35.87%；绿党曾为8.28%。多项预测曾显示，总理菲利普此次会在勒阿弗尔险胜，而28日晚的地方选举结果仍说明，选民对他的执政能力和人品称道。

法国3月15日第一轮选举草草收场后，由于疫情来世凶猛不得不在3月17日颁布禁足令。3月22日本应举行的第二轮选举几经考虑延迟至6月28日。

由于疫情警报并没有完全解除，第二轮地方选举活动的宣传活动从6月15日开始。在无法举行集会竞选宣传的限制下，菲利普开通了自己的网站。他告诫勒阿弗尔市民：如果大家对他还是信任的话，他会很快回到勒阿弗尔市民身边，越快越好，最迟在2022年5月，也很可能比这个时间要早。

民众名知菲利普目前没有分身术，但还是把选票投给了他。菲利普在地方选举的胜利给自己争取了主动；也给执政党-共和国前进党争了口气。曾以退休体制改革不得人心的论据想置他于死地的政敌，反而让菲利普绝地逢生。

菲利普1970年6月17日出生，现年49岁。从巴黎政治大学毕业后又在培养法国精英的国家行政学院深造。2001年加入法国勒阿佛市(Le Havre)市市长安图瓦纳•吕弗纳克(Antoine Rufenacht)团队，担任主管法律事务的副市长，思想开始靠向中间右派政党-人民运动联盟（Union pour un mouvement populaire，UMP）。

2002年菲利普协助阿兰•朱贝(Alain Juppé)创建旨在联合中右各派政治力量的“UMP(人民运动联盟)”，并担任行政总监(directeur général des services)直至2004年。还曾是雅克-希拉克竞选班子的领军人物。

2010年10月24日他被勒阿佛市议会选为勒阿佛市市长；2017年5月15日出任总理至今。