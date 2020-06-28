法绿党在马赛、里昂、波尔多、斯特拉斯堡等市获胜

法国第二轮市镇选举28日晚落下帷幕。现任巴黎市长伊达尔戈连选成功；本以为自己败选的里尔市长喜出望外地得知自己险胜，她已经连任三届里尔市长。南部马赛、西南部波尔多、中部里昂、东北部斯特拉斯堡统统落入绿党手中。人口在12万的南部城市佩皮尼昂(Perpignan)落入法国极右派政党国民联盟手中。候选人阿利奥（Louis Aliot）得票率在53-54%之间。

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第二轮市镇选举投票率截至17点仅为34.67%，低投票率有可能是受疫情影响；但此次选举也暴露出法国民众参政激情大大减弱。

此次选举的弃权率高达59%以上，投票人数不到一半儿登记选民。政治生活研究中心（Cevipof）研究员Bruno Cautres表示与新冠病毒疫情有关，大家有戒心。而根据斯特亚Sopra Steria 民调机构的调查，38%的民众认为，市镇选举改变不了他们的日常生活。27%选民认为，他们根本没有看中一个称心如意的候选人。

伊达尔戈连选成功

巴黎市长伊达尔戈在第二轮选举中获得绿党鼎力支持击败另外两名女性对手，得票率为50.2%。她获胜后对巴黎市民表示，你们选择了希望。连选成功的伊达尔戈还表示，我们要共建环境更加舒适的巴黎。在城市改建的道路上不丢弃任何人。

前劳工部长奥布里在里尔险胜

最初宣布败选的里尔市候选人奥布里夫人，最终以微弱的优势战胜了对手、绿党候选人白力。现年69岁的奥布里得知自己险胜之后表示，疫情还没有结束，她会尽最大的努力减少社会不平等。奥布里夫人还表示，39%的里尔选民把选票投给了绿党。她深知生态转型的重要性。

法国绿党异军突起

代表法国“欧洲生态绿党”雅尼克-雅多（Yannick JADOT)在选举落幕之后接受一台电视采访。他表示，绿党在里昂、马赛、波尔多、斯特拉斯堡等大城市获得胜利。他还表示，选民希望有一个美化环境的宏伟目标。

政府发言人表示，法国总统马克龙将对气候公约做出有力的回应。