欧莱雅寻求政治正确 被法国网民抵制嘲笑

法国欧莱雅美容品跨国集团6月27日在反种族主义运动压力下，跟风宣布停用“美白”，“增白”，“光亮”等词汇。不料此举在法国遭网民的嘲笑和抵制，欧莱雅股票一度下跌。

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法国欧莱雅美容品集团在美国反种族歧视运动向世界蔓延的背景下，于上周六27日发布英文声明，宣布在产品包装上停用“美白”，“增白”，“光亮”等词语。

不料，这个貌似政治正确的决定引爆法国网络热议，一度位居社交网热搜榜首。有人周日在网上发起抵制和停用欧莱雅运动（#BoycottLoreal和#JarreteLoreal）。参加抵制的网民纷纷上传他们将各种欧莱雅产品扔进垃圾箱的视频，同时发表自己的看法。一名网民将欧莱雅专门为白人设计的“古铜色霜”丢进垃圾箱，留言写道：“既然欧莱雅不要白人…，我也不需要他们帮我变古铜色！”。

此外，欧莱雅的广告语“因为你值得拥有”也被网民拿来开涮。有网民说，扔掉它，“因为它不再值得拥有”。6月29日周一，有网民贴出欧莱雅市值下跌1.61%的截图。还有网民说，“惩罚就要打在痛处，痛处就是钱包”。名叫Agnès Marion的网民说：这个跨国公司的领导人，确实应该单腿跪地，为他们的愚蠢请求原谅！

法国著名法官Philippe Bilger的推特账号写道，欧莱雅决定把“增白”“发亮”从他们的美容产品描述中取消。为什么不干脆把“白色”从词典中也取消？我对欧莱雅这个决定不知该哭还是该笑？

法国著名媒体人Isabelle Morini-Bos说，事情发展这么快速，我有一个小问题：我还有权利有白头发吗？ .....

网民Emmanuel de Villiers打趣说，订购白葡萄酒，现在也不是时候。

法国人姓名中的黑与白，也成了大家调侃的目标：球迷Couac贴出法国足球名将洛朗·布兰克（Laurent Blanc）的照片说，布兰克（意为“白”）你被命令更改姓氏。网民Arisona Dream用前里昂市长的名字对仗说，那么，米歇尔-诺阿（Michel Noir意为黑）该可以吧？！

参加抵制欧莱雅的网民Fabybenjama说，蠢得看不见边儿了！当然停用！

网民Barbara Mazières写道：如果他们（欧莱雅）以我们为耻，那就别要我们呗！这个看法比较有代表性，不少网民的留言认为，现在白颜色成了忌讳，是对白人的歧视。

6月28日是法国市镇选举第二轮投票，法国幽默作家regis mailhot的推特账号写道：亲爱的推特医生，今早我喝了一杯小黑（咖啡）之后，去我们街区的戈尔贝中学投了一张白票（无效票）。我是个系统性种族主义者还是选票不算数的幻灭公民？

网民Tommy Lasserre说，欧莱雅是赛诺菲（药业集团）的最大股东。而萨诺菲才把两亿欧元（马克龙宣布斥资两亿回迁制药业）收入囊中十天，就宣布裁员一千人。现在他们是用种族主义话题转移视线。

网民Manu说，他抵制欧莱雅的真正原因是这家公司用动物做实验，还向实施种族隔离的以色列大量投资。

还有网民贴出自家宠物白狗的照片，打趣说，因为它被人说太白了，所以我刚把它丢弃在树林里。

网民Kevin Bossuet说，欧莱雅撤掉产品说明中的“美白”“漂白”“增光”词汇，认真的吗？要这样，我们已经不是歇斯底里，而是严重精神病了！量才录用！我们不管皮肤颜色。我评估一个人是根据他的优点品质而不是根据他的民族血统。那些反种族主义者才是真正的种族主义者！

网民Patricia Balme说，我们简直是脑袋朝下走路！白色正在变成一个缺陷。幸而不论黑白，还有像我这种人，对人类没有分别心。（我认为）只有内在品质才算数：忠诚，慷慨，正义。

据法国“20分钟”快报介绍，自5月底，美国明尼阿波利斯的非裔佛洛依德遭警察压颈而死，引发反种族主义浪潮以来，欧莱雅品牌在美国受到很大的压力，同时在法国和印度以及澳洲也有不小的压力。于是欧莱雅在6月27日周六宣布，商品包装不再使用美白，增白，光亮等词汇。在此之前，英荷联合利华公司在印度的子公司已经决定弃用美白词汇，将“亮肤霜”更名为“公平可爱”（ Fair & Lovely ）。而美国医疗保健产品巨头强生公司（Johnson and Johnson）走得更远。该公司在本周禁止销售为亚洲和中东设计的增白霜。