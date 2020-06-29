法国前总理菲永“空饷”案获刑5年 其中入狱2年

法国前总理弗朗索瓦·菲永（ François Fillon ）夫妇“空饷”案在6月29日宣判，菲永被判处有期徒刑5年，其中2年监禁，并罚款37.5万欧元。其妻佩妮洛普（Penelope Fillon）被判处3年有期徒刑，她被判犯有共谋贪污罪和私藏公款罪。

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今年3月，法国国家金融检察院向巴黎轻罪法庭提起诉讼，指控菲永在1998年至2013年期间为妻子佩妮洛普·菲永在国民议会安排虚假议员助理工作职务，以获取不当收入和侵吞企业资产。菲永夫妇涉嫌的这一“空饷案”于6月29日开庭，两人当天出庭并认罪。

巴黎轻罪法庭随后宣布判处菲永有期徒刑五年，缓刑三年，共计入狱服刑两年，同时剥夺十年被选举权。菲永的妻子佩妮洛普·菲永被判处三年徒刑，缓期执行。卷入菲永夫妇“空饷案”的另一名被告、前议员马克·茹洛（ Marc Joulaud）同样领刑三年，缓期执行，同时剥夺被选举权五年。

此外，菲永夫妇分别被判处37.5万欧元的罚金，马克·茹洛被判处2万欧元罚金。三名被告还需返还佩妮洛普领取的不正当收入共计108万欧元。三名被告的辩护律师随后表示将会上诉。

弗朗索瓦·菲永1981年当选议员，并曾于2007年至2012年间担任法国政府总理。2017年法国大选期间，作为右翼共和党有力候选人的菲永被政治讽刺周报《鸭鸣报》爆料，曾为妻子安排虚假职务领取报酬，其民意支持率随后暴跌并最终败选。2017年3月，负责金融反腐败调查的法国国家金融检察院对此立案调查，并在今年3月对菲永夫妇等三人提起诉讼。