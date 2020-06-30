法国市政选举弃权率空前的启示

法国市政选举周日结束，这场选举给法国政坛、法国社会带来意料不到的震撼。法国人最感亲近的地方性选举，弃权率却空前高；绿党异军突起，自己也没想到。

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法国星期天市政选举的结果大出意外，投票率不会高，早就有估计，但低到百分之四十左右，打破了记录；绿色意识高涨，传统大党经营多年的几座大城市被绿党攻克。

法国『世界报』评论，这场法国市政选举既是非典型的，又富有启示。之所以非典型，因为这次选举自始至终与新冠疫情密不可分，极具启示，因为它从深层的民主危机中透露出选民对改善生存环境是何等地期待。

将近百分之六十的选民缺席投票，难道他们害怕感染病毒，或者他们要向他们的领袖表示，他们无法理解这场三个月前就举行了第一轮，因实施禁足令暂停，三个月后再进行第二轮的投票，它的意义何在？或者他们要表达的是对选举程序，不管是什么样的选举都怀疑的态度？

法国第五共和国市政选举从来没有出现过这么高的弃权率，直到这个星期天，市政选举一般认为涉及市民日常，乃是法国人最喜欢参与的一个选举，市长也被法国人认为是与他们最容易接近的政治人物，尽管人们对政治越来越冷淡，但对市政选举相对而言能够积极参与。但是，星期天的选举结果显示，没有一个政党能逃脱深刻反省，加速新旧替换的变革。绿党在危机中乘风破浪，但是，绿党的成绩不正是弃权率空前高的结果吗？当然，反过来说，人们，尤其是城市人，环保意识的觉醒促成了绿党的胜利。

绿党赢得很高的票证明了变革的必要。去年欧洲议会选举时绿党位居第三，绿党自己也没想到，一年后会成为左翼联盟的首领，马赛和里昂，法国的第二大和第三大城市，将会由他们出任市长？当然马赛还要看市议员们最后投票的结果。还有其他诸如波尔多，斯特拉斯堡，图尔，等多个城市，也将有绿党参与执掌，在世界报看来，禁足并没有把人们的生态意识压缩，而是变得更加急迫了。

巴黎市长安娜·伊达尔戈之所以能够保住市长的位置，就是因为她很早就明白了，设法尽早与绿党结盟。绿色波浪冲垮了马赛，里昂，波尔多传统政党和大佬们经营多年的大堤，取而代之的是那些信誓旦旦决心与气候升温对抗的并不知名的新人。

马克龙的执政党遭遇重挫，左翼有绿党虎视耽耽，右翼还在中小城市顽强抵抗，夹在两翼中间的马克龙被迫吸取这一十足地方性的选举却演变成全国的教训。

在世界报看来，马克龙没有选择，他必须绿化他的政策。马克龙29日已宣布，将针对取自公民大辩论的两个最重要的环保文件举行全民公决。马克龙还得赶紧决断，菲利普继续当总理还是换人？这个决断不容易，总统和总理两位强人，目前民意最高的是后者，而且菲利普在勒阿弗尔市以高达59 %的选票当选。