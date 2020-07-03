法国总理换新人:卡斯特克斯 马克龙仍从右派旧瓶挖角

法国总统马克龙今天任命让·卡斯特克斯（Jean Castex）担任政府总理。这是法国刚刚举行的市政选举之后，法国总统推行的政府改选第一项任命。卸任总理菲利普竞选成功勒阿弗尔市长，但被认为与马克龙接下来的改革计划有立场迥异。尽管新的民调显示，大部分法国人愿意看到菲利普续任，马克龙仍然在右派中选人。卡斯特克斯此前曾担任前总统萨科齐总统府办公厅副主任。

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据本台消息，法国政府首脑换新面孔：让·卡斯特克斯（Jean Castex）7月3日星期五上午被任命为总理，接替爱德华·菲利普（Edouard Philippe）。 后者将从马提尼翁宫过渡前勒阿弗尔市政厅，菲利普刚刚获选该市市长一职。

消息说，卡斯特克目前担任冠状病毒有关的健康危机期间负责解除限制策略的国家协调员。

现年55岁，有法律专业高等文凭，专业是公法，曾经在尼古拉·萨科奇（Nicolas Sarkozy）担任总统期间，任职爱丽舍宫副秘书长。 自2018年1月以来，他担任重大体育赛事的部委代表，也是自2017年9月以来出任筹组2024年奥运会和残奥会的机构代表。

消息说，让·卡斯特克斯自2008年以来曾一直担任普拉德（东比利牛斯）市长。