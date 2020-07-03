法政府总辞职 马克龙已接受

法国总统府宣布，总理菲利普已经向总统马克龙提交了政府总辞报告，总统也接受了这一要求。法新社指出，这是马克龙所希望的，且已经宣布说将任命新班子来继续自己任期最后阶段的政治“新路线”，直到2022年的总统大选。

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在一份简短的声明中,爱丽舍宫称，菲利普总理今天一早向共和国总统递交了政府辞职报告，总统也接受了他的辞职。

由于政府总辞，原定于每周五上午举行的部长会议今天将不会举行。据总统周围的人说，新内阁名单应该在下周举行部长会议之前的周三公布。

政府所有部长级活动都立即停止。国民议会正在审议的第三次预算订正草案也暂停，议会主席休格斯·雷森（LREM）表示，由于政府辞职，“将暂时中断我们的工作”，当时辞职的国务秘书塞德里克·奥在场。

总统马克龙在4月份曾表示，他想“重塑政府”，但又不会“放弃”五年总统任期里展开的改革，这使人们怀疑他是否会留任自五年任期开始以来就是总理的菲利普。

在周四接受采访时，马克龙重申：“我在2017年选择的大方向仍然是正确的。”

自马克龙上任以来，菲利普就担任政府首脑，但一共有17位部长离开了政府，其中包括13位辞职的部长，最近的一位是前卫生部长阿涅斯·布赞（AgnèsBuzyn）。

法新社指出，不管有没有菲利普，下一届政府都将负责实施马克龙开始设计的“新道路”，也就是优先考虑卫生、老年政策和青年计划。

这一变化有望继续，尤其是重启备受争议的养老金改革。