法航顶不住了 将裁减7580名员工

路透社巴黎消息，法航7月3日宣布近三年中将裁员7580名员工，其中法航旗下的支线航空公司-法国霍普航空（Air France Hop）3年中将裁减一半儿员工，具体裁员数字为1020人。法国航空公司的子公司HOP航空首席执行官邦戴（Pierre-Olivier Bandet）表示，廉价航空公司的恶性竞争使我们积累了多年的亏损。而突如其来的新冠病毒疫情更迫使我们加速重组的步伐。工会人士表示，短程航班效益太差，裁员中不可能找出自愿离职的职工。

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受新冠肺炎疫情影响，法国航空公司遭受巨大损失。法航在一份公报中表示，疫情最严重的时候每一天的经济损失高达1千5百万欧元。法航自认重组计划可能会使公司喘口气，但要恢复元气，恐怕要等到2024年。

法航一共有41000名职工。直线航空-法国霍普航空（Air France Hop）员工总人数为2420人。3年中将有一半儿职被“辞退”。但法航在3日的声明中也表示，公司2至3年中，自愿离职(départs naturels)的飞行员、空乘人员、地勤人员多达3500人，占重组计划中的一半人数。

法航领导层在7月3日公报中还表示，他们将本着协商、不强迫的原则，本着对离职职工负责任的态度落实航空公司的重组计划。

法国政府同意为其提供巨额国家援助的同时，要求法航承诺到2024年将国内二氧化碳排放量减少50%。法航之后决定到2021年年底将国内航班减少40%。