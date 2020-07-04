法国对外安全总局两名前雇员涉华间谍案周一开庭

据法新社报导显示，巴黎一个特别重罪法庭将在7月6日对2018年5月经媒体曝光的，法国对外安全总局（DGSE）两名前雇员涉华间谍案开庭。报导称，这一类型的案件开庭非常罕见，其涉及事件有如间谍片一般。

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报导指，涉案的两名法国对外安全总局前雇员名叫皮耶尔-玛丽（ Pierre-Marie H）和亨利（Henri M）。他们被控的罪行包括“向外国势力提供信息”、“触及国家根本利益”和“与外国势力共谋情报”等罪名。他们在被捕前曾为法国对外安全总局工作，目前面临15年的监禁。

报导指，皮耶尔-玛丽和亨利在2017年12月遭到临时拘押，他们在当时都已经退休。皮耶尔-玛丽随后被取保候审，他的妻子劳伦斯（Laurence H）也将接受审判。她被控，“隐藏通过向外国势力提供可触及国家基本利益情报所获得的资产”。他们将在周一得到巴黎的一个特别重罪法庭的审理，该法庭将仅由职业司法官组成。报导称，由于案件涉及内容极为敏感，因此其将很可能不对外公开。

案件在2018年5月经媒体曝光后，时任法国国防部长富罗伦萨・帕尔利（Florence Parly）曾出面承认，这两位前法国情报机构雇员涉嫌曾向一个大国提供了情报，他们的所作所为可被视为极为严重的叛国罪，并可能危害法国的国防机密。

法国国防部随后向外界表示，是对外安全总局自身发现了情报泄漏，并“主动将这些事实提请巴黎检察官注意”。 但是，法国政府在当时对涉案内容避而不谈，甚至不愿提及被指背叛的情报人员是为哪个国家提供了服务。

法新社则援引多家法国媒体的报导指，这两名前情报人员被认为曾为北京服务。其中，亨利在1997年被任命为对外安全总局在北京的代表，他当时在法国驻华大使馆中担任二秘。但是他在1998年初被召回国，其原因是他被指与大使馆的一个中国女翻译发生了关系。数年后，亨利从情报工作退休并在2003年回到中国。他与之前认识的女翻译结婚，二人并搬到海南居住。

报导还援引了一个消息人士的话，回答了为什么多年后他们才被逮捕的问题。消息人士称，这是因为亨利在退休后多年中并未受到对外安全总局的监控。而同样被指涉及涉华间谍案的皮耶尔则是在瑞士苏黎世机场被逮捕的。报导称，他当时刚与一名中方联络人员在印度洋的一个岛上见面回到欧洲并携有不少现金。皮耶尔则从未被派往国外，但除了反情报监视外，他受到了针对大型组织的监视，包括工会在内。

尽管外界对二人的案件是否存在关联并不确认，但他们在被捕前都遭到了当局长达数月的监视。法国记者雷诺德（Franck Renaud）在他撰写的一本叫“外交官们”（Les Diplomates）的书中，曾将亨利与天安门事件后和对台拉法叶军购案时的中法关系相连。他向法新社介绍指，“这是一个给对外安全总局带来很多问题的事件，后者则被迫从中国撤回他们之前布置在那里的耳目”。据悉，案件将于7月10日宣判。