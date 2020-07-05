卢浮宫7月6日重新开馆 请戴好口罩

7月6日巴黎著名卢浮宫将在防疫措施保护下正式开放。网上预约的游客必须戴好口罩(11岁以下儿童免戴)。本已关闭的第五届“艺术家的象征”主题展将延长至2021年6月。蒙娜丽莎（Salle de la Joconde） 展厅里不可久留拍照留念。更衣厅和休息区暂不对外开放。为防范疫情，卢浮宫常用的语言导游器暂停使用。各大展厅安排了单向参观线路。

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卢浮宫博物馆馆长让-吕克·马丁内兹（Jean-Luc Martinez）在重新开馆前一天对记者表示，疫情使得卢浮宫经济蒙受了4千万欧元的损失，巨额损失恐怕3年也补不回来。他希望在线虚拟参观能够激起年青人对艺术的热爱。

马丁内兹还表示，来巴黎的游客少了，更卢浮宫75%的参观者来自国外游客。在文化部的支持下，卢浮宫准备向公众打开更多的展厅、延长参观时间。例如疫情有缓后，第一次向公众开放埃及文物展厅。

卢浮宫博物馆馆长表示，卢浮宫重振计划还没有最终敲定，但他们最大的希望是在2024年巴黎举办奥运会前后能够吸引更多的参观者。

网上预约门票从6月15日已经开放。7、8、9三个月已售罄。销售部门表示，没有预约的参观者也可以碰碰运气，在人流不多的情况下，也会有窗口售票的机会，但无法有任何的保障。