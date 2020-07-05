被控曾为中国效力的间谍案将在巴黎开庭

巴黎一个特别法庭7月6日开庭审理一起被指控曾向中国提供秘密情报的案件。被告两名嫌犯是前法国对外安全总局雇员以及其中一人的妻子。如罪名成立，他们最高可被判15年监禁，7月10日将有判决结果。被告中一人亨利 M曾爱上一位中国女翻译。《巴黎人报》报道，这名女翻译把他的所作所为通报给(中国)国安部。

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法国《巴黎人报》在开庭前一天刊文指出，从周一开始，被控曾效力中国的前两名间谍将出庭受审。《巴黎人报》表示，把不忠诚的间谍告上法庭是非常、非常罕见的事情，一般情况下会通过外交途径把他们召回国内，不再对外声张。该报记者表示，由爱情、金钱注入的间谍案和一部谍战片让人心惊胆战。遗憾的是，涉及国防机密这起案件将是闭门审理。《巴黎人报》表示，法国民众也许忽略了来自外部的威胁。其实渗透法国情报部门会给国家主权、法国特长和支柱经济带来严重的后果。

一名接近案件的调查人员告诉《巴黎人报》记者，这两名对外安全部门雇员被“攻破”的原因有他们在单位不得志、经济拮据和中美人计等因素。

《巴黎人报》还表示，被控的两人分别是73岁的亨利- M和68岁的皮埃尔-马利-H 。被控罪名分别是“向境外势力提供信息”、“破坏国家根本利益”。法国国防部长帕尔丽曾经表示，案情极为严重。法国前任对外安全总局（DGSA）负责任巴若莱（Bernard Bajolet）发现事情的严重性之后主动把案情提交给检察机构调查。

将坐在被告席的第三名被告是皮埃尔-马利-H 的妻子罗伦斯-H。她被控“隐匿通过向境外势力提供可能触及国家基本利益情报所获得的资产”。

仍根据《巴黎人报》报道，已经退休的亨利 M 在上个世纪90年代开始效力中国。该报还表示，亨利 M是一名汉学家，毕业于东方语言学院。1997年他曾被法国对外安全总局派任北京，公开身份是法国驻华大使馆二秘。

《巴黎人报》表示，亨利 M派驻北京时他的妻子并没有同行，妻子留在巴黎。他很快在法国驻华使馆爱上了一名中国女翻译。《巴黎人报》表示，这名中国女翻译把亨利 M的一举一动通报给了中国“国安部”。法国对外安全总局发现亨利 M与中国女翻译交往过密，1998年把他召回法国。他在退休后，于2003年又返回了中国，亨利 M和自己相爱的中国女翻译结婚并定居海南岛。

据《巴黎人报》报道，是亨利 M搭线让皮埃尔-马利-H 结识中国国安部的人。皮埃尔-马利-H 从没有被外派或出差去别的国家。但他经常往返于毛里求斯岛、经常去亚洲旅行，引起了情报部门的警觉。2017年春，反间谍部门对皮埃尔-马利-H 进行了跟踪监视，这才发现他与已经退休的亨利 M往来密切。

2017年12月，他们两人被拘留。

法国记者雷诺(Franck Renaud)在一部名为《外交官》(Les Diplomates)书中描写亨利 M和中国女翻译的爱情“故事”。亨利 M本人在对外安全局网站上严词否认书中描写的内容。为了顺利回国，亨利 M撒谎说他自己是退休的行政工作人员。

《巴黎人报》还表示，亨利 M被控向中方提供过法国在亚洲情报网络卧底特工人的身份，他们俩提供了很多有关法国国防机密的情报。亨利 M在被捕前曾注册了一个进出口公司，专门帮助希望在中国投资的法国企业提供咨询；而皮埃尔-马利-H 正准备参加勃艮第（Bourgogne ）en Saône-et-Loire的地方选举，参选政治标签为极右派。