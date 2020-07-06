法国新总理三把火 午后内阁出笼 保守强硬型惹关注

法国市政选举后政府重组，新任总理让·卡斯泰数日来紧锣密鼓缔结关系确定内阁人马，今天下午定格亮相。经济部长，外交部长，内政部长，以及卫生部长任命引聚焦。让·卡斯泰昨天中午与总统马克龙工作午餐，对组阁再敲定，尤其是内政部长人选，卡斯泰透露，总统依按他的任命建议。让·卡斯泰不仅与议会多数党领袖对话巩固关系，访问中小企业，并且出人意料前往巴黎北部问题地段警察所视察，问候警员，显示新官上任新风格与新立场。

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曾任前任总统萨科齐办公厅副主任的法国新总理让·卡斯泰被马克龙点中担任新总理，取代菲利普。因菲利普民意颇高，如何接任对让·卡斯泰是考验与难题。尽管评论多指任命卡斯泰是马克龙的精心算计，但卡斯泰连日来动作频繁，多处表达，阐述政见与推荐自己风格，强调新时期将与前任不仅风格不同，立场不同，方式方法也将不同。

据卡斯泰说，他的执政目的，就是贯彻马克龙的改革计划，推动疫后经济重建，社会重建。依此，他希望组阁建立强劲与见效的政府，人马与他的主张志同道合并竭尽全力。这个政府今天下午出笼。

卡斯泰连日繁忙，不仅广见马克龙属下的多数党共和国前进党议会领袖，并多方听取意见，倾听诉求与建议。卡斯泰于昨天中午再见马克龙，对组阁以及执政计划再做讨论。

卡斯泰令人吃惊前往法国巴黎北部近郊古尔内夫警署视察，明确说探望警员，倾听他们的心声。该警署4名警员目前受内部调查，该警署也因为遭投诉，面临解散行政与司法决定。目前法国社会多有抗议聚焦警方暴力，投诉满天飞的背景下，卡斯泰到访引发诧异。

据卡斯泰在古尔内夫警署面对警员说，他来此就是为了倾听第一线的警员想法与意愿，甚至批评，以了解实际困难。据该警署警员抱怨，他们的士气与情绪因被泛指种族歧视与暴力而受影响。他们执勤没有地段议题禁区，可以在任何应该护卫共和国理念的地方执勤。不过，因为所到之处，不仅装配有工作监督摄像，更有民众很多的摄影监控，而民众的摄像很多目的，就是为了放置网络，司法投诉。一些警员抱怨压力巨大。

据卡斯泰说，社会安全秩序是政府关注重点之一。他的视察具有重要的象征意义。保证安全是政府重点。而政府对警方的支持是坚定并完全的。

法国在美国弗洛伊德之死引发的全球抗议警方暴力以及种族歧视浪潮中，当局拒绝对共和国，立法与行政制度以及警方是种族歧视的指责。卡斯泰对巴黎北部郊区敏感警署视察问候，被指向社会传递信息。已经有评论指，卡斯泰的新政府将进一步偏右，以保守性的面目强硬推动。