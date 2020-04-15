馬克龍：駐非洲薩赫勒法軍有人確診 但不影響反恐行動

法國總統馬克龍周二接受法廣獨家專訪時也談到了法軍在非洲薩赫勒地區的反恐行動，指出，儘管有幾名軍人確診，但行動方針沒有改變。

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法廣記者問，在冠狀病毒對軍事戰略影響方面獲悉，在馬里的巴爾赫內行動中有四名法國士兵的冠狀病毒測試呈陽性，其中三人被遣返。這是否會影響到今年一月在法國波城作出的加強反聖戰承諾的承諾？

馬克龍：一定會有與病毒有關的危害。 首先，我們非常謹慎地對待參與巴爾赫內行動部隊的士兵，這點很正常。 在與部署薩赫勒的五個國家的對話中，我們制定了非常嚴格的衛生政策。 它們在到達前已被隔離，有癥狀時進行測試。

我們正在繼續進行這項工作，此外，波城（Pau）之後的幾周證明了我們集體做出的決定之有效性。 我們在薩赫勒地區的朋友們決定在波城（Pau）加快在尼亞美建立聯合信息中心的速度。 而且很快就完成， 效果也出來了。 我們對情況追蹤的情況得到改善，已經在古爾馬和其他一些地區與聖戰者作戰時取得成功。 我們在尼日爾或馬里的行動也取得了一些成功。相關行動有條不紊地繼續進行。與我們在波城部署的工作計畫相比，多了兩個要考慮的因素。首先當然是Covid-19，它會使事情進度放慢一點，因為每個人都有自己的健康問題要處理。 但這並不能使他們分心，武裝繼續動員，繼續也沒有中斷。

在法國軍隊里是否有其他軍人被感染？

馬克龍：據我所知，沒有。第二件事是，博科聖地組織（Boko Haram）及其同夥（如果我可以這樣說）在乍得湖地區展開激烈攻勢。在這裡，我要重申對受到打擊的乍得及其人民的聲援，。乍得軍隊最初遭受重大損失。然後強烈反擊。但這導致乍得軍隊大動員。不僅在本國，而且在尼日利亞，尼日爾和喀麥隆也是如此。我要向乍得的士兵和人民的勇氣致敬，儘管行動非常艱巨，但他們動員起來反擊恐怖主義組織，並奪回了失去的土地。他們還捍衛鄰居的主權，並與恐怖分子作鬥爭。德比總統說：由於這些動員，讓他無法完成部署原計畫。這給波城計畫帶來些改變。但這是合法的，因為恐怖主義不僅在薩赫勒地區的三國邊界地區，也在乍得湖地區行動。

另外，馬克龍不認為有軍人確診給三個國家邊界的反恐軍力部署代來了沉重的打擊。他讚揚乍得軍隊給博科聖地恐怖組織造成的人員損失。法國將繼續在波城達成的協議，繼續巴爾赫內行動。和歐洲甚至國際的盟友一起給予薩赫勒地區政府和居民完全的支持。

巴爾赫內行動為非洲薩赫勒地區進行中的反叛亂行動，始於2014年8月1日。行動由3,000人的法國部隊領導，長期駐紮於乍得首都恩賈梅納並以之為為 整個行動與5個前法國殖民地國家合作，包括布吉納法索，乍得，馬里，毛里塔尼亞及尼日爾。巴爾赫內部行動的作戰對象為馬里，乍德及尼日爾領土上的伊斯蘭極端份子，並可執行跨國界的任務。

今年一月，在法國波城舉行的法國與薩赫勒5國集團峰會上發表了聯合聲明中強調，將加強軍事合作，打擊恐怖主義。