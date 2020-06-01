塑料是否因新冠病毒危機獲益？

越來越多的醫療設備、口罩、面罩，以及食品工業中需要更多的包裝。 新冠病毒流行似乎使塑料重新流行起來。但這僅是一種外在現象。

廣告 繼續瀏覽後續

衛生危機使塑料恢復某種貴族地位。面對醫護人員需要大量呼吸機、工作服，當然還有口罩時，塑料的生物醫學應用在新冠流行期間變得很明顯。製作口罩，就需要大量的原料，聚丙烯、紡粘尤其是熔噴等無紡布，具有無法比擬的過濾性。魯貝紡織工程師學院（ENSAIT）的一位老師解釋說，歐洲製造這些材料，但主要用於衛生產品（例如尿不濕），和製作口罩用的根本不是同一種機器。因此，熔噴材料的價格上漲了十倍以上。

此外，疫情也有利於食品包裝的生產。被禁足的消費者不得不較多地在超市購物，出於謹慎，主要選購包裝食品，甚至水果也是如此，這有利於低密度聚乙烯的保鮮膜、高密度聚乙烯材質的食品盒，聚對苯二甲酸的飲料瓶的製造。除口罩外，聚對苯二甲酸還用於員工開始佩戴保護面罩。以及商店收銀台前出現的聚甲基丙烯酸甲酯製作的有機玻璃牆。最後，在全球各地，人們都開始更多的洗手，但是水管、水箱和洗手池是用聚丙烯或聚對苯二甲酸製成的。

不過，這些新用途並不能彌補其他塑料製品的崩潰。法國塑料聯合會總幹事讓·馬爾丹（Jean-Martin）指出：“在包裝業的需求增長30％，尤其是食品包裝業增長的情況下，我們看到處於停滯狀態的建築業和汽車業的需求減少了90％”。他表示：“說塑料從衛生危機中受益是不正確的。”

塑料回收業也遭受到三重打擊，回收量下降了40％，銷售量驟降，還遭到了因石油價格暴跌導致塑料原始材料價廉物美的的競爭，如聚對苯二甲酸，從未使用原料的價格每噸700歐元，低於其回收價每噸1,150歐元。 法國回收企業聯合會（FEDEREC）主席表示：“有些食品商還是使用了再生包裝。”

回收企業聯合會承諾，當有機玻璃保護牆被拆除時，協會的成員將會進行回收。但是，口罩回收不再考慮之列，如果口罩不亂扔而是丟到垃圾桶里，就會焚化。