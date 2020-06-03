法國示威者：我們也同樣無法呼吸！

法國民眾周二晚間衝破疫情期間禁止聚會的禁令彙聚在巴黎北郊新修建的大法院周圍示威，抗議2016年巴黎北郊24歲的黑人Adam Traore在警方拘留所離奇死亡事件。此案與美國弗洛伊德事件多有相似，家屬認為是警方暴力導致死亡，法醫解剖屍體結論是心臟原因窒息而死。圍繞死者是否患有呼吸道心臟病的爭論反反複復。2018年司法部門經過調查判決警方沒有責任。家屬繼續申訴，2019年司法部門再度立案調查。無論警方是否應該對此事件承擔直接責任，法國黑人與阿拉伯人受到警方暴力對待，法國種族歧視現象日益嚴重是一個不爭的事實。弗洛伊德事件在法國社會引發強烈共鳴。

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事實上，弗洛伊德事件在全世界多個國家與地區引發共鳴。香港民眾又何嘗不是警察暴力的受害者。這一點從港人今日在社交網絡上傳的無數張香港警暴圖片以及視頻中就可見一斑。元朗事件以及諸多的被跳樓，被淹死等離奇死亡事件足以證實這一點。香港示威者被警察按在地上頭破血流的畫面社交網站上數不勝數，雖然很難一一確認這些照片的真實性，但是，從香港議員以及其他公眾人物被公開毆打的場面來看，這些圖片無疑是今天香港警察暴力執法的寫照。

中國人能夠呼吸嗎？

在警方暴力之下無法呼吸的又何止是法國人，香港人，中國國內類似的事件早已多如牛毛，並且繼續層出不窮。從十多年前的躲貓貓死，孫志剛死，徐純合死，到近年的雷洋死。雖然這些事件並沒有種族歧視色彩而引發某一個族群的集體公憤，但是，警暴之下，民眾無法呼籲的事件，在中國國內也同樣屢見不鮮，唯一的區別是如果弗洛伊德死在中國，正如今天死在在教育營中的維族人一樣，或許絕大多數中國人都永遠不會知道。

中國外交部發言人在推特上用“我無法呼吸”來譏諷美國白宮發言人時是否想到過那些在中國國內因無法呼吸而死亡的人們。