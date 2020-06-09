紐約時報讚美馬克龍治理新冠疫情 不懂法國人為何不感恩

法國本次處理新冠病毒危機的方式在法國國內招致許多惡評，不少民眾認為總統馬克龍做的貢獻寥寥，能壓住疫情，主要靠的是奮鬥在一線的醫護人員，況且犧牲慘烈。根據本周最新出爐的一項民調，馬克龍民意支持率一個月內掉了7個百分點，左派對他的支持度減少8%，右派減少10%左右，年齡在35歲以下的人對他支持率減少13%，退休人群減少3%。這與總理菲利普的民意支持度的穩中有升形成鮮明對比。

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但近日紐約時報的一份評論文章指出，“不信任感”是法國社會的結構性存在，“法國人習慣於抱怨，這導致馬克龍雖然成功處理了新冠疫情，卻仍沒有獲得民眾的歡迎”。這篇評論的作者是紐約時報駐巴黎站的負責人諾西特。諾西特早年在法國生活，他的父親曾經在巴黎做記者，他因此在巴黎度過童年，懂得法語，熟悉法國文化。

諾西特的這篇為馬克龍“叫屈”的評論文章引發了法國讀者的驚訝。這篇文章的主要思路是，馬克龍作為總統，在疫情還沒有真正擡頭的時候，果決下令封鎖國家兩個月，雖然當中穿插了口罩短缺等尷尬片段，也犧牲了兩萬九千人的性命，但畢竟“和許多其他國家相比，尤其是和美國，意大利，西班牙，英國相比，法國的戰績已經相當優秀”。諾西特強調，雖然人均死亡率在法國要遠高於美國，但法國的人口密度是美國的3倍，而且法國的住院人數，死亡人數弧線自從四月第二個星期以來，就顯著下行。

諾西特還讚揚馬克龍“上任以來創造了更多就業崗位，失業率下降，甚至改革了法國令人困惑的退休制度”，但這一切“都不能幫助他改善與國民的關係”。諾西特還引述一些專家的話認為，“法國人永遠不知足”，“法國人一直都處於巨大的負面情緒里”。諾西特寫道，“超過半數歐洲國家的國民都積極看待他們的政府處理疫情的方式，但法國對政府的不滿意度居然達到了66%，要知道，疫情比法國更加糟糕的國家，人們都沒有法國人這樣厭惡自己的政府”。