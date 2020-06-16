巴黎近郊發現新種布尼亞病毒 一人死亡

巴黎近郊發現新型病毒，一名女子死亡，病毒學家宣布，暫無證據給人類造成直接威脅。

廣告 繼續瀏覽後續

6月發布在“新興傳染病”雜誌上的一份報告當中，來自巴黎近郊馬恩河谷克里特里-亨利-蒙多醫院的病毒學家們宣布，發現了一種新的布尼亞病毒。這一報告15日晚被BFM，巴黎人報，Cnews，法國國營廣播台等媒體廣泛報道。

這些病毒學家採取的是與中國團隊測新冠病毒相同的測序方法NGS，因為是在克里特里發現的，因此新的病毒被命名為Cristoli病毒。病毒學家們表示，是在給一名生活在巴黎，58歲，死於高燒，患有致命腦炎的女性患者做檢測的時候，發現的這一病毒。這名患者繼而死於巴黎的皮提埃-薩爾佩提埃爾醫院，院方對其死亡無法得出結論，轉而向克里特里地區的專業同行求助，寄去了這名患者的一份組織提取物。

克里特里的蒙多醫學研究所在其網站上表示，“完整基因測序顯示出的是極強的毒性，這或許能夠解釋死者生前腦部感染的嚴重程度”。蒙多醫院生物醫療處的負責人讓-米歇爾-帕弗羅茨基表示，這種病毒“通過昆蟲傳染，經常是通過蚊子傳染，但不是特別容易成為嚴重疾病的主要因素。感染這種病毒之後，人們經常沒有癥狀”，而“這位死去的患者，生前的免疫系統已經非常虛弱，身患多種疾病”。

截至目前，許多疑問圍繞着這一死亡案例：是否在法國本土受到的感染，病毒潛伏期是多久，與其他布尼亞家族的病毒相比，新病毒是否毒性更強？無論如何，帕弗羅茨基強調，這種新的病毒不會給人類造成直接的威脅，“我們還不能說這是一場新的流行病”。