馬克龍先巴黎後倫敦 舉行戴高樂呼籲抵抗納粹德國的紀念活動

戴高樂（Charles de Gaulle）呼籲抵抗納粹德國80周年。法國總統 馬卡龍在“法國戰役紀念館”舉行的紀念儀式上，蒙瓦雷利昂要塞，2020年6月18日

法國總統馬克龍今天先在巴黎，然後赴在倫敦，舉行慶祝戴高樂將軍1940年6月18日在英國廣播公司（BBC）發表繼續與納粹德國鬥爭呼籲80周年的紀念活動。借這次紀念活動之機，馬卡龍應強調法英關係在歷史上的重要性，儘管英國脫歐，但他會呼籲法國團結。

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按計畫，馬卡龍今天首先前往巴黎榮軍院參觀解放博物館。在那裡，與99歲的於貝爾·傑爾曼（Hubert Germain）會面，傑爾曼是法國二戰抵抗運動還活着的最後四位戰士中的一位。

然後，馬卡龍去巴黎西郊參加蒙瓦雷利昂紀念館舉行的傳統儀式，那裡曾是二戰期間德國處決法國抵抗戰鬥人員和劫持人質的主要地點。馬卡龍將和他的前任薩科奇（Nicolas Sarkozy）一起出席紀念活動，但由於衛生預防措施，不會有普通民眾觀禮。

另外，法國巡邏兵飛行表演大隊和英國皇家空軍紅箭表演大隊的戰機將飛越蒙瓦雷利昂和門前樹有丘吉爾雕像的巴黎小王宮。

此後，馬克龍將率領一個小代表團，飛赴倫敦，向這座自由法國運動的首都致敬。英國對外國遊客實施檢疫要求，但豁免外交訪問人員。

自從2月27日赴那不勒斯，參加意法峰會以來，這將是馬卡龍的第一次出國旅行。

戴高樂在八十年前抵達倫敦後的第二天，就通過電台廣播呼籲法國軍隊的士兵和各界人士加入他的行列，繼續抵抗納粹德國，儘管當時貝當元帥主政的維希政府要求停戰。

戴高樂在講話中總結說：“無論發生什麼事，法國抵抗的火焰都不應熄滅，也不會熄滅。

馬克龍此次訪問，正直倫敦和布魯塞爾試圖在年底過渡期結束英國脫歐後，與歐盟之間關係進行談判之際。

英國皇位繼承人查爾斯王子將在居所克拉倫斯宮和妻子卡米拉一起接待到訪的馬卡龍。在將法國榮譽軍團勳章授予倫敦後，馬卡龍與英國首相約翰遜的會談將為訪問畫上句號，屆時英國脫歐談判應在是兩人交談的內容。