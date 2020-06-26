法航A380完成告別飛行

A380巨型客機選擇6月26日在法國空中舉行告別飛行。法航原本計畫以2022年底為終止期、逐步淘汰這一全球現有最大型商用客機，但疫情爆發以來，A380客機處於閑置狀態，法航決定提前“永久停飛”。機上載有516名曾經在A380工作的飛行員、空中服務人員和機械師。曾是空中巨無霸的A380機型從此告別航空業。

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6月26日下午3點半，客機A380從巴黎戴高樂機場起飛，從南部地中海繞了一圈之後，返回巴黎。A380這一世界最大的商用客機運營了12年之後重重落幕。

空客A380堪稱“空中巨無霸”，它曾是全球最大、最昂貴的客機。從設計理念上講，A380大量採用當今最先進的技術與新材料，最大程度滿足乘客舒適度的人性化客艙設計，着實吸引了全球的目光。但由於A380體型過大，比波音系的超大客機747還要更寬、更高，一般機場無法滿足其起降標準，需要對跑道和登機口進行全面調整。新冠疫情更是對它來了個致命一擊。

告別飛行客機上載有516名機組人員，這中有駕駛員、客機服務員、空姐、機械師，他們留戀忘返，但殘酷的現實不得不讓法航做出心痛的決定。

根據法航集團聲明，法航淘汰空客A380可能損失5億歐元。法新社報道，法航—荷航集團今年一季度凈虧損達18億歐元，短期前景萎靡。法國政府先前承諾提供合計70億歐元的貸款援助，支持法航渡過難關。

目前仍有9架A380客機閑置在多個機場。6架在戴高樂機場；1架在法國西南部的塔布（Tarbes）小型機場；西班牙港口特魯埃爾(Teruel)機場停滯着2架A380客機。

4架將歸還給德國資產管理公司、租賃商Dr. Peters集團；剩餘的5架，法航試圖廉價出手。

空中客車A380（Airbus A380）是空中客車公司研發的雙層4發巨型客機。該型號的原型機於2004年中首次亮相。首架A380客機於2005年1月18日在圖盧茲廠房舉行出廠典禮，並於4月27日試飛成功。

同年11月11日，客機首次跨洲試飛抵達新加坡 。2007年10月15日客機首先交付給新加坡航空公司，在10月25日首次載客從新加坡樟宜國際機場飛抵澳洲的悉尼國際機場。

A380客機是全球載客量最高的客機，最高載客量853人，曾打破波音747統領近31年的世界載客量最高的民用飛機紀錄。但曾輝煌過近10年的A380還是告別了蔚藍的天空。