Covid-19:古巴醫生團助法國馬提尼克

古巴醫生團出發前往法國位於中美洲加勒比海域的馬提尼克島（MARTINIQUE），協助當地對抗新型冠狀病毒疫情，加強那裡缺乏專科醫生的醫療隊伍。

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據本台法廣RFI記者周六（2020年6月27日）發自哈瓦那消息，馬提尼克島自4月初以來一直在等待這批專科醫生，這是法國與古巴之間的首次醫療合作，也是古巴人的一種巨大榮耀。對古巴醫生而言，他們的最大擔心不是遭冠狀病毒感染，而是掌握法語。

Dr. MESA是15名前往馬提尼克島的古巴醫生之一。古巴醫生們的專業領域涵蓋普通科 ˎ 腎臟科 ˎ 血液科 ˎ 放射科與高血壓科。作為一名普通科醫生，他曾赴塞拉利昂（Sierra Leone）參加針對埃博拉病毒（Ebola）的抗疫任務。如今，他驕傲地肩負着古巴醫務工作者的價值觀，在法國對抗冠狀病毒。他表示，古巴醫生們的想法唯一動力就是拯救生命，對古巴醫生而言這是最重要的。

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古巴的白衣部隊邁着軍人的步伐出發了，如同往常那樣，在國歌聲中，在掌聲中，在醫療合作團負責的口號聲中：“你們出發，我們信任你們去完成這一高水平的任務，驕傲地肩負起古巴和它國旗的顏色！菲德爾萬歲！勞爾萬歲！”

為法國服務，對這些古巴醫生而言是一種無以倫比的榮耀。這一合作的金額數字沒有對外通報。

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