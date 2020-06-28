法國總理菲利普在勒阿弗爾市“打了勝仗”

第二輪市鎮選舉落幕。法國總理菲利普以58.83%好成績當選西北部城市勒阿弗爾市市長。菲利普感謝選民對他的信任和支持。法國總統馬克龍在電話中祝賀總理菲利普選戰打得漂亮。

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就任總理前，菲利普曾於2010年至2017年出任過勒阿弗爾市市長。他在6月15日競選中強調了重振當地經濟的重要性，但他也明確表示，在總理府任職期間不可能坐鎮勒阿弗爾市。看來，他的坦率得到了選民的認可，對手共產黨候選人勒科克（Jean-Paul Lecoq）前幾天還以菲利普沒有精力搞好城市建設為由，說服大家不要投菲利普一票。極左翼領軍人物梅郎雄也曾前往勒阿弗爾市試圖讓現總理在第二輪選舉中翻船。

接近總理的一些人士也曾勸告菲利普不要冒險丟了西瓜撿芝麻。但菲利普個人的考量並不是這樣的。他希望自己賭一回，以免在7月中改組中處於被動局面。

菲利普在第一輪選舉中曾經獲得43.59%的選舉結果；緊跟其後的左翼聯盟為35.87%；綠黨曾為8.28%。多項預測曾顯示，總理菲利普此次會在勒阿弗爾險勝，而28日晚的地方選舉結果仍說明，選民對他的執政能力和人品稱道。

法國3月15日第一輪選舉草草收場後，由於疫情來世兇猛不得不在3月17日頒布禁足令。3月22日本應舉行的第二輪選舉幾經考慮延遲至6月28日。

由於疫情警報並沒有完全解除，第二輪地方選舉活動的宣傳活動從6月15日開始。在無法舉行集會競選宣傳的限制下，菲利普開通了自己的網站。他告誡勒阿弗爾市民：如果大家對他還是信任的話，他會很快回到勒阿弗爾市民身邊，越快越好，最遲在2022年5月，也很可能比這個時間要早。

民眾名知菲利普目前沒有分身術，但還是把選票投給了他。菲利普在地方選舉的勝利給自己爭取了主動；也給執政黨-共和國前進黨爭了口氣。曾以退休體制改革不得人心的論據想置他於死地的政敵，反而讓菲利普絕地逢生。

菲利普1970年6月17日出生，現年49歲。從巴黎政治大學畢業後又在培養法國精英的國家行政學院深造。2001年加入法國勒阿佛市(Le Havre)市市長安圖瓦納•呂弗納克(Antoine Rufenacht)團隊，擔任主管法律事務的副市長，思想開始靠向中間右派政黨-人民運動聯盟（Union pour un mouvement populaire，UMP）。

2002年菲利普協助阿蘭•朱貝(Alain Juppé)創建旨在聯合中右各派政治力量的“UMP(人民運動聯盟)”，並擔任行政總監(directeur général des services)直至2004年。還曾是雅克-希拉克競選班子的領軍人物。

2010年10月24日他被勒阿佛市議會選為勒阿佛市市長；2017年5月15日出任總理至今。