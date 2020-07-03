法國總理換新人:卡斯特克斯 馬克龍仍從右派舊瓶挖角

法國總統馬克龍今天任命讓·卡斯特克斯（Jean Castex）擔任政府總理。這是法國剛剛舉行的市政選舉之後，法國總統推行的政府改選第一項任命。卸任總理菲利普競選成功勒阿弗爾市長，但被認為與馬克龍接下來的改革計畫有立場迥異。儘管新的民調顯示，大部分法國人願意看到菲利普續任，馬克龍仍然在右派中選人。卡斯特克斯此前曾擔任前總統薩科齊總統府辦公廳副主任。

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據本台消息，法國政府首腦換新面孔：讓·卡斯特克斯（Jean Castex）7月3日星期五上午被任命為總理，接替愛德華·菲利普（Edouard Philippe）。 後者將從馬提尼翁宮過渡前勒阿弗爾市政廳，菲利普剛剛獲選該市市長一職。

消息說，卡斯特克目前擔任冠狀病毒有關的健康危機期間負責解除限制策略的國家協調員。

現年55歲，有法律專業高等文憑，專業是公法，曾經在尼古拉·薩科奇（Nicolas Sarkozy）擔任總統期間，任職愛麗舍宮副秘書長。 自2018年1月以來，他擔任重大體育賽事的部委代表，也是自2017年9月以來出任籌組2024年奧運會和殘奧會的機構代表。

消息說，讓·卡斯特克斯自2008年以來曾一直擔任普拉德（東比利牛斯）市長。