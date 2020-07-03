法航頂不住了 將裁減7580名員工

路透社巴黎消息，法航7月3日宣布近三年中將裁員7580名員工，其中法航旗下的支線航空公司-法國霍普航空（Air France Hop）3年中將裁減一半兒員工，具體裁員數字為1020人。法國航空公司的子公司HOP航空首席執行官邦戴（Pierre-Olivier Bandet）表示，廉價航空公司的惡性競爭使我們積累了多年的虧損。而突如其來的新冠病毒疫情更迫使我們加速重組的步伐。工會人士表示，短程航班效益太差，裁員中不可能找出自願離職的職工。

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受新冠肺炎疫情影響，法國航空公司遭受巨大損失。法航在一份公報中表示，疫情最嚴重的時候每一天的經濟損失高達1千5百萬歐元。法航自認重組計畫可能會使公司喘口氣，但要恢復元氣，恐怕要等到2024年。

法航一共有41000名職工。直線航空-法國霍普航空（Air France Hop）員工總人數為2420人。3年中將有一半兒職被“辭退”。但法航在3日的聲明中也表示，公司2至3年中，自願離職(départs naturels)的飛行員、空乘人員、地勤人員多達3500人，占重組計畫中的一半人數。

法航領導層在7月3日公報中還表示，他們將本着協商、不強迫的原則，本着對離職職工負責任的態度落實航空公司的重組計畫。

法國政府同意為其提供巨額國家援助的同時，要求法航承諾到2024年將國內二氧化碳排放量減少50%。法航之後決定到2021年年底將國內航班減少40%。