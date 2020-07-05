盧浮宮7月6日重新開館 請戴好口罩

7月6日巴黎著名盧浮宮將在防疫措施保護下正式開放。網上預約的遊客必須戴好口罩(11歲以下兒童免戴)。本已關閉的第五屆“藝術家的象徵”主題展將延長至2021年6月。蒙娜麗莎（Salle de la Joconde） 展廳里不可久留拍照留念。更衣廳和休息區暫不對外開放。為防範疫情，盧浮宮常用的語言導遊器暫停使用。各大展廳安排了單向參觀線路。

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盧浮宮博物館館長讓-呂克·馬丁內茲（Jean-Luc Martinez）在重新開館前一天對記者表示，疫情使得盧浮宮經濟蒙受了4千萬歐元的損失，巨額損失恐怕3年也補不回來。他希望在線虛擬參觀能夠激起年青人對藝術的熱愛。

馬丁內茲還表示，來巴黎的遊客少了，更盧浮宮75%的參觀者來自國外遊客。在文化部的支持下，盧浮宮準備向公眾打開更多的展廳、延長參觀時間。例如疫情有緩後，第一次向公眾開放埃及文物展廳。

盧浮宮博物館館長表示，盧浮宮重振計畫還沒有最終敲定，但他們最大的希望是在2024年巴黎舉辦奧運會前後能夠吸引更多的參觀者。

網上預約門票從6月15日已經開放。7、8、9三個月已售罄。銷售部門表示，沒有預約的參觀者也可以碰碰運氣，在人流不多的情況下，也會有窗口售票的機會，但無法有任何的保障。