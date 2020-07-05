被控曾為中國效力的間諜案將在巴黎開庭

巴黎一個特別法庭7月6日開庭審理一起被指控曾向中國提供秘密情報的案件。被告兩名嫌犯是前法國對外安全總局僱員以及其中一人的妻子。如罪名成立，他們最高可被判15年監禁，7月10日將有判決結果。被告中一人亨利 M曾愛上一位中國女翻譯。《巴黎人報》報道，這名女翻譯把他的所作所為通報給(中國)國安部。

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法國《巴黎人報》在開庭前一天刊文指出，從周一開始，被控曾效力中國的前兩名間諜將出庭受審。《巴黎人報》表示，把不忠誠的間諜告上法庭是非常、非常罕見的事情，一般情況下會通過外交途徑把他們召回國內，不再對外聲張。該報記者表示，由愛情、金錢注入的間諜案和一部諜戰片讓人感到驚心動魄。遺憾的是，涉及國防機密這起案件將是閉門審理。《巴黎人報》表示，法國民眾也許忽略了來自外部的威脅。其實滲透法國情報部門會給國家主權、法國特長和支柱經濟帶來嚴重的後果。

一名接近案件的調查人員告訴《巴黎人報》記者，這兩名對外安全部門僱員被“攻破”的原因有他們在單位不得志、經濟拮據和中美人計等因素。

《巴黎人報》還表示，被控的兩人分別是73歲的亨利- M和68歲的皮埃爾-馬利-H 。被控罪名分別是“向境外勢力提供信息”、“破壞國家根本利益”。法國國防部長帕爾麗曾經表示，案情極為嚴重。法國前任對外安全總局（DGSA）負責任巴若萊（Bernard Bajolet）發現事情的嚴重性之後主動把案情提交給檢察機構調查。

將坐在被告席的第三名被告是皮埃爾-馬利-H 的妻子羅倫斯-H。她被控“隱匿通過向境外勢力提供可能觸及國家基本利益情報所獲得的資產”。

仍根據《巴黎人報》報道，已經退休的亨利 M 在上個世紀90年代開始效力中國。該報還表示，亨利 M是一名漢學家，畢業於東方語言學院。1997年他曾被法國對外安全總局派任北京，公開身份是法國駐華大使館二秘。

《巴黎人報》表示，亨利 M派駐北京時他的妻子並沒有同行，妻子留在巴黎。他很快在法國駐華使館愛上了一名中國女翻譯。《巴黎人報》表示，這名中國女翻譯把亨利 M的一舉一動通報給了中國“國安部”。法國對外安全總局發現亨利 M與中國女翻譯交往過密，1998年把他召回法國。他在退休後，於2003年又返回了中國，亨利 M和自己相愛的中國女翻譯結婚並定居海南島。

據《巴黎人報》報道，是亨利 M搭線讓皮埃爾-馬利-H 結識中國國安部的人。皮埃爾-馬利-H 從沒有被外派或出差去別的國家。但他經常往返於毛里求斯島、經常去亞洲旅行，引起了情報部門的警覺。2017年春，反間諜部門對皮埃爾-馬利-H 進行了跟蹤監視，這才發現他與已經退休的亨利 M往來密切。

2017年12月，他們兩人被拘留。

法國記者雷諾(Franck Renaud)在一部名為《外交官》(Les Diplomates)書中描寫亨利 M和中國女翻譯的愛情“故事”。亨利 M本人在對外安全局網站上嚴詞否認書中描寫的內容。為了順利回國，亨利 M撒謊說他自己是退休的行政工作人員。

《巴黎人報》還表示，亨利 M被控向中方提供過法國在亞洲情報網絡卧底特工人的身份，他們倆提供了很多有關法國國防機密的情報。亨利 M在被捕前曾註冊了一個進出口公司，專門幫助希望在中國投資的法國企業提供諮詢；而皮埃爾-馬利-H 正準備參加勃艮第（Bourgogne ）en Saône-et-Loire的地方選舉，參選政治標籤為極右派。