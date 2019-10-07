警方执法不公群众“私了”风盛撞人司机及三线艺人挨揍

原名梁颖颜的马蹄露，因曾充当“护旗手”而获得共青团中央的点赞

警方执法西瓜靠大边，在长达四个月的反政府浪潮下已经尽显群众眼前，例如有警察头目与元朗群殴无辜百姓的白衣人团伙勾肩搭背，谈笑风生，至于警方的信任度，根据中大民意调查，更有接近一半人给予零分。

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在这个情况下，民间私了之风得以蔓延，在昨天（6日）的示威抗争中，一名的士司机在深水埗区怀疑蓄意驾车撞向路边群众，导致至少3人受伤，其中一名女子更双腿折断，司机事后被人拖出车外痛打一番；而无线电视TVB三线艺人马蹄露，则因为被指向示威者拍摄大头照，事后又拒绝删除手机影像而遭群众一拥而上推到地上受伤。

现年52岁、原名梁颖颜的马蹄露，早前因为充当五星红旗的“护旗手”而获得共青团中央的点赞（见图），未知马蹄露这次的行动是否收到相关的点赞鼓舞。共青团中央十月一日在其官方微博发文，表扬马蹄露这位护旗手，“谢谢你守护香港，我们流淌的血液都是一样的中国红”。马蹄露昨天被人推到倒地之后嘴角流血，站起来後立刻奔投一名在旺角现场场采访的澳洲记者，一边向这个外国人哭诉受到欺负，一边十指紧扣地与这个“外国势力”双双进入警局报案。

至于的士司机撞人一案，发生於下午约5时15分，当时数以百计的人龙在深水埗游行，并占据四线车路，其时一辆的士身处人潮中，欲由钦州街左转入长沙湾时，突然全车加速转左铲上行人路，撞倒三名女子，要由义务急救员即场救治。

大批黑衣人怒火中烧，从的士车厢内揪出男司机拳打脚踢数分钟，司机被打至倒地头破血流，口鼻喷血，一名南亚裔途人及义务急救员上前劝止，才能制止打斗场面，黑衣人其后将怒火迁至的士，敲毁车窗及捣毁车厢内部，又撬开的士的前盖。其后防暴警接报到场，黑衣人才四散，救护员到场为男伤者止血，再抬上救护车送院。

据网民事后人肉搜索查出，该名撞人司机十月一日当天，曾是一列插国旗的的士车辆队伍的其中一个成员，爱国之心不容怀疑。

此外，另有两宗同类事件发生于太子及旺角，下午5时许，一名穿蓝衣中年男子在旺角弥敦道山东街交界与黑衣抗争者争执，被人围殴至头破血流，救护车到场用担架抬走伤者送院。至晚上7时许，一名中年男子突持长竹在旺角弥敦道街头挑衅市民，其后被人挥拳打倒受伤在地，他索性大字型趟在马路上干脆不动，之后被送院治理。

至晚上8时许，一名中年男子在长沙湾青山道街头突喝骂两名小妹妹，被在场街坊要求他道歉，他突冲入附近一家餐厅内向一名男途人泼淋热水，再手持两把牛肉刀在厨房内坚拒不出，途人立即报案，由于警方迟迟不现身，途人一度酝酿私了。一小时后，防暴警才到场控制男子，至晚上10时将他锁上手铐带走，其间另一名带乡音的白衣女被指向在场途人拍“大头照”，要求删相被拒后，手机被拨走，她向防暴警哭诉被拉入餐厅内冷静，送院检验。