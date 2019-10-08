林郑谴责“蒙面暴徒”破坏交通经济图扭转民意支持政府

特首林郑月娥引用100年前殖民时期的紧急法而推出的反蒙面法，实施了超过3日，但警民暴力冲突反而有增无减，对此林郑8日出席记者会时还为她的决定辩护，指出凡是新法例或政策都要一段时间才可以看出成效，“不能因为在这几天看不到成效就指法例没有必要性”。林郑月娥同时重申，她目前并无计划引用紧急法再推出其他的措施和法例。

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林郑月娥在记者会猛烈谴责“蒙面暴徒”的行动有针对性，大肆坏目标商店，造成恐慌，铁路系统亦全线瘫痪，“示威者暴力已没底线，无法无天”，但特区政府有决心予以制止。

林郑强调“蒙面暴徒”肆意破坏，导致铁路系统全线瘫痪，影响市民日常交通，而且又大肆坏目标商店，造成社会恐慌，目的显然是试图拉拢中间游离的市民大众支持政府，在民意战上扳回目前的颓势。

香港民意研究所9月24日发布的最新民意调查显示，林郑月娥的民望评分为24.9分，较月初下跌0.4分，与林郑月娥于上月初未撤回逃犯条例修订前的调查创下的史上最低分24.6分，仅相差0.3分。至于支持林郑出任特首的比率进一步下跌两个百分点，得18%，反对林郑出任特首比率高达75%。

林郑似乎对反蒙面法的失效视而不见，反而辩称社会情况每日变化，有时暴力升级，有时相对平静，政府需要审时度世，为香港社会做应做的事。她重申，令次用紧急法实施禁蒙面法是艰难的决定，又指目是社会要做的，是共同压止暴力，“如果还有不少市民为暴力行为撑腰，只会令事件更难处理下去”。

林郑又说，目前她没有任何计划再次启动紧急法来做其他新的规例。不过亲共的民建联立法会议员叶国谦日前在电台上表示，政府绝对不会只有禁蒙面法这一步，甚至不排除“禁网”。身兼行政会议成员的叶国谦说：“行会当然要一步一步考虑，不会只有一步。”他指出，紧急法内有权限制资讯及通讯，“如果要做的话，是可以做的”。他并说：“我相信不会排除任何有效方法能够止到这个暴乱，又合法基础上能够做到的事情。”

有操普通话的记者问林郑，她如何回应前港督彭定康形容她推出蒙面法是“疯狂之举”，林郑嘴角微微上翘说，外国政客对香港发表评论，当然有他们的言论自由，但如果他们看清楚暴徒的行为，如果这些行为发生在他们的国家，“我相信这些国家所采取的措施，不会比我们现在所做的要轻”。她同时希望外国有些议员应该看清楚香港暴乱事件的本质。

林郑此说似乎是针对美国国会正酝酿通过香港人权与民主法案，如果该法案获得通过，美国将每年视乎香港的人权和民主状况而决定是否给予香港有别于其他大陆城市的经贸优惠的地位。