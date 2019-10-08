面对重重难关港交所宣布放弃收购伦交所

香港交易所在本周最后限期之前，于今日（8日）发表声明宣布放弃收购伦敦交易所的计划。港交所除了要提高早前的收购价296亿英镑至少20%之外，收购还要获得多个国家的批准，包括英国和美国。放弃收购伦交所的计划，意味港交所在未来6个月内，不得再提出收购的建议。

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港交所今日的声明指出：“港交所的董事会仍然相信港交所的合并（伦敦交易所集团），乃战略上可行，并将创建一个足可领先全球的市场基建集团。尽管港交所已经与规管当局以及与持份者进行了深度的交流，但港交所对未能取得伦交所管理层的积极回应以实现这个理想而感到失望，职是之故，港交所已经决定，继续寻求收购并不符合港交所持份者的最大利益。”

收购伦交所的最后限期是本周三，根据英国的收购法例，港交所的决定意味未来6个月之内，不可再提收购建议。

港交所收购伦交所面临两大难关，首先是伦交所方面要求港交所提出的收购价需要提升20%，而且收购需要提高现金的比列，港交所若干持份者对此表示反对，认为风险过高。其中一个反对者是立法会金融界议员张华峰。张说：“这项交易存在太多的不稳定因素，因为我们不知道英国，美国和欧洲是否会批准收购，我们也不知道合并之后的磨合是否顺利。”

港交所面临最大的困难，恐怕就是需要得到多个国家的批准。伦交所拥有伦敦结算所82.6%的股权，而在1888年成立的伦敦结算所，负责结算全球一半的利率交易，而且是全球第二大的债券和附买回协议（Repos）的结算所，为13个国家的债券市场提供服务。

伦交所前任行政总裁罗乐特（Xavier Rolet）告诉南华早报，港交所收购伦交所，因此需要得到法国、德国、意大利以及美国的商品期货交易委员会的通过和批准，当然还需要英格兰银行和英国金融相关机构的批准。

华尔街日报早前报道，由于港交所的董事会成员一半由香港政府委任，北京对港交所的影响力，肯定将会是英国以及其他相关国家所关注的焦点。