炮轰NBA与苹果 北京为何如此敏感？

中国官方对美国NBA的攻击尚未结束，又对美国的另一大企业苹果集团展开攻势。中国官媒《中国日报》周二批评苹果的软件“让香港的暴徒大摇大摆出来行凶，又大摇大摆逃避追捕。”谴责该软件是“为暴徒“导航””，评论认为中国官方近期如此过分敏感，或许与系列诺贝尔奖公布以及欧盟萨哈罗夫人权奖即将出台有关。

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中国官方喉舌《中国日报》周二发表标题为：为暴徒护航，苹果想清楚了吗的文章，批评苹果的一款软件APP“名为提供交通资讯、方便市民出行，实则通报警方行踪、便利违法活动。“

文章指出，苹果地图软件只是一例。在香港苹果音乐商店里，还上架了一首“港独”歌曲。这样一首包藏不轨之心的歌是曾经下架，如今又“死而复生”，还是在同样的时间节点上得到了苹果公司的批准。一而再，再而三，苹果公司的连串行动让人莫名其妙，让人不得不遐想其行事的内在逻辑。文章警告说，苹果公司需要深思。

这是中国官方对外国企业发动的又一次攻击，之前一系列的西方企业受到来自中方的警告，不过他们中并不是所有企业都向北京屈服，美国的珠宝品牌蒂芙尼（Tiffany） 美国制鞋商范思（Vans），以及法国巴黎银行都对北京做出让步，不过，也有企业高管敢于与北京对抗，香港旗舰航空公司国泰航空（Cathay Pacific）的总裁就选择了辞职以抵抗北京要求辞退参与反送中活动的职员的要求。

中国市场对苹果集团来说举足轻重，世界上几乎所有的苹果手机都产自中国，虽然苹果正在考虑将其生产部分转移出中国，但是，据美国专家估算，最乐观的预测，苹果集团最快也只能在十八月内从中国转出5%至7%的生产线。而目前苹果集团的股价正面临严重缩水，这或许就是为什么到目前为止，苹果集团尚未对中国官方的谴责做出回应，也并没有回答法新社的提问。

此外，有评论认为，北京近期对西方多发威慑或许同目前诺贝尔奖公布系列获奖者名单以及欧盟萨哈罗夫人权奖即将公布有关。三位中国作家获得诺贝尔文学奖提名，他们分别是残雪，余华与杨炼。旅居德国的华裔诗人杨炼日前撰写的有关香港的诗句在中国网络疯传。另外，欧洲议会周三刚刚宣布，被中国当局判处终身监禁的维族学者伊力哈木·土赫題进入萨哈罗夫人权奖最后决赛者名单，根据来自欧洲议会的消息，在周三的投票中，伊力哈木的得票率最高，他最终获奖的可能性极高，欧洲议会将于10月24日公布最终结果。