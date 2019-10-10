商场5保安拒警察进入被捕街坊包围警署求放人被驱散
发表时间：
香港新界马鞍山新港城中心5名保安日前因为力拒突然涌现的大批警察冲入商场，昨日（9日）遭到警方以阻差办公罪名逮捕，街坊闻讯之后纷纷聚集在商场抗议警察滥捕，他们叫口号和唱歌声援被捕的保安，入夜后更包围警署要求放人，警方出动防暴警察驱散，最后街坊获悉5人获准离开警署后才陆续散去。
事件发生在这个星期一（https://www.youtube.com/watch?v=hTCkyba4dZU），当日马鞍山街坊有抗争活动，部分激进示威者在马路上用杂物设置路障，又纵火焚烧垃圾。防暴警察清场时示威者四散，一批警员晚上约9时49分试图闯进附近的新港城中心商场，而根据香港有线电视上载YouTube的视频显示，警方当时并没有出示任何搜捕令，有1名保安员阻止防暴警进入，另有约3名保安员在调停，突然其中一扇门被防暴警推开，保安员视线转向该名突围的防暴警，其他警员乘势一同闯入商场，并于商场内将多人压倒在地上。1名保安员张开双臂图阻止警员但就被推开，亦有警员推跌网媒立场新闻女记者，更试图将她压在地上，另一名警员随即制止并提醒该警员她是记者。
警方9日下午在马鞍山区，拘捕上述商场的3男2女保安员，年龄介乎28至62岁，指他们涉嫌“阻碍警务人员执行职务”，案件由沙田警区重案组第二队跟进。警方又声称，事发当日晚接到报案，指有人破坏马鞍山某商场的店铺及连接商场的港铁马鞍山站设施，期间有人涉嫌一度阻碍警务人员进入商场，而警员进入后，亦有人阻碍进行调查，警方遂逮捕了上述涉案人士。
物业管理及保安职工总会批评“警权无限大，人权被出卖”，对警方以“阻差办公”罪名拘捕新港城保安感到非常愤怒，斥此举明显意图恐吓前线保安员，必须无条件放任警察进入私人地方。该会指，如保安员有刑事案底，将无法申领保安牌照，强调无论拦阻警方是否出于上级指示，管理公司都有责任全力支援被捕的保安员，表示保安与警方交涉时存在法律风险及行业风险，背负巨大压力。
街坊获悉保安员因尽忠职守而被捕纷纷表示愤怒，由于商场有门口连接住宅大厦，很多街坊于是在商场内聚集声援被捕者，他们高叫“光复香港，时代革命”的口号，又唱《愿荣光归香港》，群情汹涌，当中更有不少上了年纪銀发一族的街坊，不久之后商场出现一批20多名的警员，似在向商场内的群众“扬威耀武”，群众登时嘘声四起，当面斥责他们滥捕，警员们后来离开商场。
部分群众更在晚上包围马鞍山警署，要求警方释放被捕者。到了晚上10时45分左右，约50名防暴警冲出驱散，市民散去，警暂未射弹药。离开的市民骂警察是黑警、是狗；警察回骂市民是蟑螂。直至到11时15分，有谈判专家背景的人员在警署内与马鞍山街坊隔空对话，警方确认被拘的5名保安等人员已经离开马鞍山警署，群众才陆续散去。
新港城中心乃恒基兆业集团旗下物业，恒基老板是李兆基，被形容是香港第二最有钱富豪，目前已正式退休，事业交由两个儿子打理。2002年中共总书记江泽民出席香港回归5周年庆典时，曾被安排访问当时落成不久的新港城中心，并向当地街坊问好。