商场5保安拒警察进入被捕街坊包围警署求放人被驱散

马鞍山新城市中心的保安员因警察事前没有出示任何搜捕令而顶住大门拒绝让警察闯入，事后竟因“阻差办公”罪名被捕。2019年10月。

香港新界马鞍山新港城中心5名保安日前因为力拒突然涌现的大批警察冲入商场，昨日（9日）遭到警方以阻差办公罪名逮捕，街坊闻讯之后纷纷聚集在商场抗议警察滥捕，他们叫口号和唱歌声援被捕的保安，入夜后更包围警署要求放人，警方出动防暴警察驱散，最后街坊获悉5人获准离开警署后才陆续散去。

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事件发生在这个星期一（https://www.youtube.com/watch?v=hTCkyba4dZU），当日马鞍山街坊有抗争活动，部分激进示威者在马路上用杂物设置路障，又纵火焚烧垃圾。防暴警察清场时示威者四散，一批警员晚上约9时49分试图闯进附近的新港城中心商场，而根据香港有线电视上载YouTube的视频显示，警方当时并没有出示任何搜捕令，有1名保安员阻止防暴警进入，另有约3名保安员在调停，突然其中一扇门被防暴警推开，保安员视线转向该名突围的防暴警，其他警员乘势一同闯入商场，并于商场内将多人压倒在地上。1名保安员张开双臂图阻止警员但就被推开，亦有警员推跌网媒立场新闻女记者，更试图将她压在地上，另一名警员随即制止并提醒该警员她是记者。

警方9日下午在马鞍山区，拘捕上述商场的3男2女保安员，年龄介乎28至62岁，指他们涉嫌“阻碍警务人员执行职务”，案件由沙田警区重案组第二队跟进。警方又声称，事发当日晚接到报案，指有人破坏马鞍山某商场的店铺及连接商场的港铁马鞍山站设施，期间有人涉嫌一度阻碍警务人员进入商场，而警员进入后，亦有人阻碍进行调查，警方遂逮捕了上述涉案人士。

物业管理及保安职工总会批评“警权无限大，人权被出卖”，对警方以“阻差办公”罪名拘捕新港城保安感到非常愤怒，斥此举明显意图恐吓前线保安员，必须无条件放任警察进入私人地方。该会指，如保安员有刑事案底，将无法申领保安牌照，强调无论拦阻警方是否出于上级指示，管理公司都有责任全力支援被捕的保安员，表示保安与警方交涉时存在法律风险及行业风险，背负巨大压力。

街坊获悉保安员因尽忠职守而被捕纷纷表示愤怒，由于商场有门口连接住宅大厦，很多街坊于是在商场内聚集声援被捕者，他们高叫“光复香港，时代革命”的口号，又唱《愿荣光归香港》，群情汹涌，当中更有不少上了年纪銀发一族的街坊，不久之后商场出现一批20多名的警员，似在向商场内的群众“扬威耀武”，群众登时嘘声四起，当面斥责他们滥捕，警员们后来离开商场。

部分群众更在晚上包围马鞍山警署，要求警方释放被捕者。到了晚上10时45分左右，约50名防暴警冲出驱散，市民散去，警暂未射弹药。离开的市民骂警察是黑警、是狗；警察回骂市民是蟑螂。直至到11时15分，有谈判专家背景的人员在警署内与马鞍山街坊隔空对话，警方确认被拘的5名保安等人员已经离开马鞍山警署，群众才陆续散去。

新港城中心乃恒基兆业集团旗下物业，恒基老板是李兆基，被形容是香港第二最有钱富豪，目前已正式退休，事业交由两个儿子打理。2002年中共总书记江泽民出席香港回归5周年庆典时，曾被安排访问当时落成不久的新港城中心，并向当地街坊问好。