因鱼蛋革命入狱梁天琦上诉出庭近千人陪囚车奔跑声援

因涉2016年农历新年旺角鱼蛋革命被判入狱6年的本土民主前线前发言人梁天琦就刑期上诉一案，上诉法院9日开庭聆听双方代表陈词，法官宣布押后颁布书面判辞。与梁天琦一起就有关案件提出上诉的还包括黄家驹和卢建民。

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梁天琦虽然入狱已有一年，但其政治“星未”不减，这次上诉的律师费用由网民众筹所得，原定筹款目标是35万港元，但不需15分钟已经达标，每人最多只可捐款1000元的众筹活动，最终筹得大约45万元。而梁天琦9日上庭时，位于金钟法院门外一早已有数百人排队轮筹，因法院座位只有150个，而当梁的囚车离开法院时，更有接近1000人，其中大部分是公然带上口罩的年轻人，随着囚车奔跑一段路程以示支持，其轰动场面与韩星不遑多让。

代表梁天琦的上诉方认为，原审法官错误地将与梁天琦无关的案情纳入判刑考虑中，亦错误地视当日的行为有预谋，导致梁的刑期过重。上诉庭听毕双方陈辞后，押后颁布书面判辞。

梁天琦早前被控一项煽惑暴动、两项暴动和一项袭警罪，他开审前承认袭警罪，经审讯后被裁定一项涉亚皆老街的暴动罪成，其余罪脱。代表梁天琦的资深大律师骆应淦认为，原审法官彭宝琴错误地将陪审团首次审讯时未能作有效裁决、涉砵兰街暴动罪的案情，以及其他街道的纵火事件纳入判刑考虑中，亦错误地把梁当日戴上口罩、眼罩和头盔的行为视为有预谋、组织和计划，形容上述装备属保护装备、没攻击性，以及为防止梁被认出，而判辞亦说明当时群众“突然”冲出马路，“无故”向警员施袭，足以反映当晚行为没预谋。

骆应淦指出，彭官判刑时援引的英国案例，所涉的暴动行为超过10个小时，比本案性质更严重，而另一宗同涉旺角大冲突的“杨家伦案”，被告涉烧的士等更严重行为，最终被判4年9个月，刑期比梁天琦为轻，认为法官彭宝琴的判刑不公道和偏颇，导致梁的刑期过重。

至于开审前已承认一项暴动罪的黄家驹，早前被判囚3年半，其代表大律师陈铫明表示，黄当日只向警员投掷发泡胶箱，并于短时间内被制服，形容角色较轻，又指在教育不完整、传媒报道偏颇下，很多年轻人容易被误导，做出自以为正义的事，希望法庭以宽容态度对待主动认罪的年轻人。惟遭上诉庭指出黄家驹不一定受误导，并质疑黄有否指示他发表相关言论。

早前被判囚7年的卢建民，是案中唯一就定罪和判刑均提出上诉许可的申请人。其代表大律师刘伟聪认为，原审法官指引陪审团时，将“共同目的”和“犯罪意图”的法律概念混淆，认为若被告人当日的行为带不同目的，便不属集结。上诉庭法官彭伟昌一度查问，上述说法是否即“各有各做”，刘同意并形容为“兄弟爬山”，惟彭伟昌法官称自己“不懂得这些俗语”。

代表律政司的刑事检控专员梁卓然表示，法庭判刑时应先考虑案中整体暴力程度、规模和自发性等，继而聚焦各被告当时角色，故法庭不应“完全抹开不看”梁天琦在砵兰街的作为，又形容当日有大量穿本民前蓝色上衣的人在场，并手持“包胶”盾牌等不能随手捡取的武器，反映当日行为有预谋。

现年28岁的梁天琦，在武汉出生，父亲是香港人，后来随母亲到港居住，在香港大学毕业，曾参加2016年年初的立法会新界东补选，以超过6.5万票高票落选，但人气急升的梁原本准备在同年9月再次参选立法会，而且更签署放弃香港独立政治立场的确认书，不过仍然遭到选举主任取消参选资格。