梁振英似圖謀復辟「梁粉」陳啓宗大陸網上訪談「露餡」

梁振英雖然貴為全國政協副主席，但卻不斷在社交網上對目前香港情勢指指點點，甚至說三道四，儼如網上特首，最近梁振英團伙而且動作頻頻，似有為梁復辟圖謀鋪路。蘋果日報日前一篇文章分析指，嶺南大學校董會主席歐陽伯權忽然請辭由梁振英的「十大門徒」之一的葉成慶頂上，背後已涉及梁與特首林鄭月娥之間的政治權鬥。

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此外，早前在大陸觀察者網上平台播出的一段22分鐘的視頻，最大的「梁粉」之一、恆隆地產集團主席陳啓宗在視頻中更毫不掩飾地指出香港目前需要一個「強勢的政治領袖」，由一個公務員班子來管治香港簡直是一個「最荒謬」的想法。

「網上特首」梁振英極左的言論，似乎已直接促使林鄭月娥的政策亦越趨強悍，兩人均企圖以誰最強硬的競賽來取悅中央，爭取寵幸。例如早前一名中學生被警察開槍擊中胸部重傷，梁振英落井下石在網上要求該校開除該學生學籍，林鄭月娥亦不示弱，在禁蒙面法生效之後，責令教育局要求中學校方每日交出上課戴口罩的學生數字，試圖在校園製造白色恐怖。

南華早報報道，大陸觀察者網在9月18日播出的視頻，陳啓宗在視頻中表示，香港需要一個「強勢的政治領袖」來處理當前的危機，而用一個公務員班子來管治香港，簡直是一國「最荒謬的」想法。眾所周知，林鄭月娥和港府第二號人物政務司張建宗，均是超過30年的公務員。

陳啓宗說，林鄭之前當公務員的時候，曾經致力處理香港的土地和貧窮問題，但做特首所需要的不止於此。在基本法第43條之下，特首需要向中央政府和香港同時問責。

陳說：「當他們寫基本法的時候，他們腦裡面想的（特首），是一個行政職位，事實上是一個政治職位，而讓公務員來出任行政長官，我說這是最荒謬的事情。」

他又說：「公務員是最沒有國家認同以及政治想法的一群……英國人緊緊的鎖死了香港的政治，只有當他們離開時才釋放。」陳啓宗上個月曾經批評林鄭政府「不智的政策」，造成目前的氣氛從而引發示威和社會的動蕩。

據瞭解，陳啓宗是一名愛中國的美國公民，2014年9月，陳啓宗和胞弟陳樂宗的家族基金晨興基金會，向哈佛大學捐贈3.5億美元，創了哈佛大學最大單筆捐款的紀錄。

此外，蘋果日報日前一篇報道指出，嶺南大學校董會主席歐陽伯權忽然辭任，由校董會副主席葉成慶署理主席職位。報道指，葉成慶是律師會前會長，曾任房委會委員，被指是協助梁振英登上特首之位的「十大門徒」之一。所謂「十大門徒」，是指一班與梁友好的專業人士，多數曾北上參加國情研習班，組成香港專業促進會。

報道引述政界人士指，歐陽伯權獲行會召集人陳智思器重，故獲推薦予特首林鄭月娥而擔任重要公職，林鄭組班時，更有傳他是財政司司長人選，馬時亨因沙中線醜聞不續任港鐵主席，歐陽伯權「臨危受命」掌管港鐵，有指也是陳智思力促成事。

報道引述政界人士指，今次歐陽伯權落馬，梁振英「門徒」上位，同時打擊陳智思，「某程度上，可以視為林鄭班子交出一個人頭出來」。至於背後的政治權鬥，可以說是已經白熱化鬥到出面，甚至已超出林鄭的層次。