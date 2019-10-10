蔡英文国庆讲话：接受一国两制中华民国就没有生存空间

台湾总统蔡英文今天发表国庆谈话指出，中国以「一国两制台湾方案」不断威胁台湾，一旦接受「一国两制」，中华民国就没有生存的空间。她身为总统，站出来守护国家主权，不是挑衅，而是最基本的责任。

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今天是中华民国108年双十国庆，蔡英文以「坚韧之国，前进世界」为主题发表国庆谈话说，去年以来，世界变化剧烈。美中贸易战的持续进行；距离我们不远的香港，因为「一国两制」的失败正处于失序边缘。尽管如此，中国依然以「一国两制台湾方案」不断威胁我们，并采取各种文攻武吓，强烈挑战了区域的稳定及和平。

蔡英文说，「当自由民主受到挑战，当中华民国的生存发展受到胁迫，我们就必须站出来捍卫」。拒绝「一国两制」，是2300万台湾人民不分党派、不分立场，彼此间最大的共识。

另外，蔡英文今天下午在总统府接见前来参加国庆典礼的美国联邦参议员克鲁兹(Ted Cruz)。蔡英文说，克鲁兹是35年来第一位来台出席国庆的美国联邦参议员。她要代表台湾人民表达最深感谢，这几年由于克鲁兹的强力支持，台湾的重要议题都被纳入美国国防授权法案。

克鲁兹表示，台湾不只对亚洲重要，对全世界来说都非常重要；台湾向世界展示「自由与民主是行得通的」。正因为如此，中国的共产党政府才这么害怕台湾的成功，因为台湾成功地示范，自由民主在亚洲是可以运作的。

克鲁兹也提到，当大家都聚焦香港以及香港人民面临的残酷压迫时，捍卫自由与民主更显重要，对世界来说，台湾具有代表意义。