金融时报：北京将以“临时特首”明春取代林郑月娥

英国金融时报23日引述消息人士报道，中国政府已经部署好计划，以一个“临时性”的行政长官来取代特首林郑月娥，试图平息港人越趋暴力的反政府运动。

广告 继续浏览后续

香港有传媒就事件向特首办查询，特首办尚未回覆。而创新及科技局长杨伟雄今早出席电台的节目时被问及相关报道，杨称现时换特首仍然只是传言，不作评论，自己作为香港政府的官员，会继续服务。

报道引述消息人士说，如果中国主席习近平同意这个决定，林郑将会在明天三月提早下台，由上述的一个“临时”行政长官取代，直至林郑原来的2022年任期完毕为止，而不一定是一个五年任期的临时特首。

报道指出，香港回归之后的第一人特首董建华，也曾在2005年提早下台，由当时最资深的行政官僚曾荫权弥补董余下的任期，而曾后来在2007年再次获得委任另一个五年任期的特首。（金融时报此处用的字眼是“委任”而非北京和港府惯用的“获选”。）

报道又指，出任临时特首的热门人选包括刚任满下台的金融管理局总裁陈德霖，以及前政务司、财政司、纺织业大亨唐英年。

报道又指，已经进入第五个月的反政府示威，已被视为中国共产党30年来在国内所面对的最严重挑战。有示威者扬言，除非香港的特首和立法会经过民主程序选出，否则他们将不会停止抗争。

报道引述了解上述这个事件的人士指出，中国官员希望在决定是否作出任何领导层的人士调动之前，香港的局面先得以稍微平和，以免被外界误会他们屈服于暴力之下。

这些官员又希望随着逮捕人数的增加，每周的打砸事件或可将民意逆转，为暴力降温。三月是中国全国人大这个橡皮图章每年召开会议的月份。

林郑月娥处理这次整治风波，报道指出，可说是一个错误接着一个错误，包括她硬要推出逃犯条例修订，从而引发四个多月的反政府示威浪潮。她最终被逼撤回修订案。

金融时报七月份曾经报道，林郑曾自动提出请辞，但北京强迫她继续干下去。港府和中国政府后来否认她曾下堂求去。

除了陈德霖之外，金融时报指出，一共有“三陈”觊觎特首这个位置，但其他的两陈，财政司陈茂波以及行政会召集人陈智思，因与林郑过于接近而削弱问鼎机会。

陈德霖主管超过10年的金管局，一向被视为一个有效管理香港金融，尤其是港币与美元挂勾机制的独立机关。而唐英年，则只曾在林郑之前的特区政府工作。

金融时报除了点名上述的热门人选之外，事实上前特首梁振英最近也是动作频频，梁振英亲密战友、香港恒隆地产董事长陈启宗早前更在大陆一个网站上公开批评香港让一个“公务员”来出任政治任命的行政长官，是“荒谬”的，又指在英国殖民政府下，香港的公务员不懂政治，没有资历向北京问责。