陈同佳今出狱为“弥天大罪”向潘女家人及双亲和港人道歉

2018年在台湾杀害同行女友而惹起轩然大波的20岁香港青年陈同佳，2019年10月23日洗钱及盗用信用卡罪名刑满出狱。陈23日上午9时在圣公会神职人员管浩鸣的陪同下步出监狱。

去年在台湾杀害同行女友而惹起轩然大波的20岁香港青年陈同佳，今日洗钱及盗用信用卡罪名刑满出狱。陈23日上午9时在圣公会神职人员管浩鸣的陪同下步出监狱（见图，网上截图），门外早已守候大批记者。身材瘦小、面色沉重的陈同佳首先向他早前承认杀害的女友潘晓颖的家人致歉，并九十度深深鞠躬10秒表达他的歉意，他表示他愿意返回台湾面对审讯和服刑，“希望晓颖的家人能够稍微释怀”。他同时又为他的“一时冲动”所犯下的“弥天大罪”，向他的双亲和港人道歉。

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陈同佳说：“因为我自己做了些无可挽救的错事，为他们带来很大的伤痛，我自己的内心受责。”他说，愿意为自己的冲动与犯下的错事，赴台湾自首，服刑受审，希望“晓颖家人释怀，晓颖安息”。陈亦向一直支持他的双亲道歉，自己虽犯下弥天大罪，但父母亲仍对他不离不弃，尽管他不敢奢想能有报答他们的一天。

陈同佳简单的发表上述的讲话之后，未有回答在场记者提问，包括是否被利用，是否觉得自己变成台湾和香港的政治筹码，是否支持修订逃犯条例，什么时候会到台湾投案等，随即在管浩鸣牧师陪同下登上七人车离开监狱。

之后七人旅行车离开位于西贡的壁屋监狱，开往市区方向，尾随大批传媒追访。由于台湾方面今早再次发表声明，强调台方并无意图拒绝陈的入境，只是为了安全起见，需要陈本人亲自办理入台签证，而非一般的网上签证申请，陈出狱之后的去向，因此一直成为传媒追访的目标。

日前管浩鸣表示，陈同佳在他的劝告下，愿意在出狱后回台投案自首，港府亦一直乐观其成，特首林郑月娥甚至表示这个结局令她“释怀”，但之后却因为台湾方面基于主权问题的顾忌以及对陈自首的质疑而再生事端，台、港政府互相批评对方将政治凌驾于司法案件之上。

陈同佳案发生去年2月，当时陈与女友潘晓颖两人结伴赴台旅行，8日抵步台北，但在17日两人在酒店房间发生争执，潘女在房间内遇害。酒店的闭路电视纪录了陈将一个怀疑藏有潘女尸体的行李箱拖出酒店，陈本人则逃返香港。命案发生后，台湾方面发出陈的通缉令，而由于台港两地没有相关引渡条例或司法合作，香港方面只能成功起诉陈洗黑钱和盗用信用卡的罪名，尽管陈在香港承认杀害潘女。陈被判入狱29个月，扣减行为良好刑期之后，于今日获释出狱。

但陈案却挑起一场中国近年来所面对的一场最严重的政治风波，林郑政府以陈同佳一案为借口，推出将中国大陆和台湾一并纳入逃犯条例修订，从而激起持续四个多月的政治和社会动乱。