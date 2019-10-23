陈同佳出狱台湾陆委会重批港府纵放凶嫌

涉嫌在台湾杀害女友的香港青年陈同佳（左）2019年10月23日洗钱及盗用信用卡罪名刑满，在圣公会神职人员管浩鸣（右）的陪同下步出监狱，面对媒体。

潘晓颖命案凶嫌陈同佳今天在香港刑满出狱时表示，愿意赴台「自首」。但因香港政府今天凌晨拒绝了由台湾派员赴港押解返台的建议，台湾陆委会今天批评港府纵放凶嫌，漠视受害家属感受，一切恶果应由港府承担。

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台湾陆委会昨天傍晚透过记者会建议港府，提供陈同佳的犯罪资料，并同意让台湾检警人员赴港将他押解返台受审。但香港政府今天凌晨透过新闻稿拒绝，认为台湾打算跨境执法，不尊重香港司法管辖权。双方谈不拢。

陈同佳今早九点出狱后，台湾陆委会随即发布新闻稿表示，港府先是放弃应有的管辖权，又漠视台湾提出的请求，刻意拖延时间，不移交嫌犯；甚至公然主张让嫌犯自行搭机前往台湾，无视同一班机旅客的安全，只为达成让嫌犯「自首」的政治目的，纵放陈嫌，令人匪夷所思。

陆委会强调，台湾检警人员赴港带嫌犯返台，是请香港政府同意，共同配合执法，这就是司法互助，举世皆然，港府指不尊重香港管辖权，实不知所云。

陆委会表示，台湾政府自去年案发以来，已尽最大努力，展现愿与港方合作的高度诚意，但港方完全无视，更操作推动害人害己的「送中条例」，港人不满及愤怒至今未减，现再拒绝台湾合作请求，「一切恶果，都应由港府承担」。

外传台湾移民署今天早上七点多，解除对陈同佳入境的注记管制；不过对于这项说法，移民署并没有给出明确答案，只说陈同佳只要提出书面申请，移民署就会审核，相关人士透露「只要陈同佳要来台湾，就不会有来不了的问题！」换句话说，陈同佳来台的障碍几乎已经不存在。