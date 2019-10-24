陈同佳出狱后再入住警方安排“安全屋”禁见外人

2018年在台湾杀害同行女友而惹起轩然大波的20岁香港青年陈同佳，2019年10月23日洗钱及盗用信用卡罪名刑满出狱。陈23日上午9时在圣公会神职人员管浩鸣的陪同下步出监狱。

卷入台、港以及大陆之间一场政治角力的杀人案主角陈同佳，在23日出狱之后，警方为了确保陈的人身安全，根据苹果日报报道，已经与双亲入住警方安排的“安全屋”。报道指，警方在陈出狱之前，已经派出便衣探员到陈双亲的住所一带戒备，并安排陈的“安全屋”，似乎早已洞悉陈到台湾自首投案一事会出现波折。

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根据报道，怀疑在台湾被陈同佳杀害的女友潘晓颖的父母，似乎为了躲避传媒和其他人滋扰，近月来已经很少返回他们的寓所，记者曾多次上门了解，均发现单位无人。

陈同佳出狱时曾表示，愿意返回台湾接受审讯和服刑，但目前台、港政府却为了陈如何回台投案的方法出现争拗，主要是台湾方面对主权的维护，而香港作为中国大陆一个特别行政区，对台政策亦必须跟从“一个中国”原则。此所以台湾派出士林地检处官员以及三名警察赴港“接收”陈同佳遭到港府极力反对，声称不能接受来自台湾的“跨境执法”。

此外，根据苹果报道，近日来陈同佳父母位于东九龙的启晴邨住所，以及事发前陈同佳疑用作与女友共筑爱巢的一个单位，发现不时有便衣人员暗中巡逻。其中一次于傍晚，一辆警方常用的七人车驶至陈居住的旧楼外停下，六名疑似便衣警员下车，不停于附近来回巡视戒备，更逐一扫视停在附近的车辆，气氛紧张。两天前，陈家人去楼空，怀疑已被安排入住安全屋。

根据报道，陈父曾独自离开启晴邨住所，到附近快餐店食早餐，亦偶尔到邻近的马会投注及打游戏机消遣。疑受儿子涉案打击，陈父过去一年多暴瘦至少20磅，肚子亦消失不少。至于陈母平日则多留在家中，即使外出亦会戴帽或口罩遮掩面容。报道引述消息指，陈同佳在囚期间，其父母经常带同书本到壁屋监狱探望。