陈明通：两个独立国家都有司法管辖权不能当作国家内部事情投案就好

台湾坚持不让分尸案凶嫌陈同佳从香港自行赴台投案，原来是为了要彰显台湾和香港不是同一个国家，而且是要避免在反送中声浪下和港府站在同一阵线。台湾陆委会主委陈明通今天在立法院答询时坦率承认，陈同佳案，两个独立国家都有司法管辖权，必须司法互助，不能把它当成国家内部事情，去投案就好，但北京就是想搞这个事情。

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陈明通说，去年开始，台湾一直向香港请求司法互助，香港都不回应，并想办法通过送中条例，后来才跑来跟台湾商量，让陈同佳来台投案。他说，「我们不可能帮他去落实送中条例，所以我们反过头来再要求做司法互助」。

陈明通强调，他必须大声说出来，陈同佳案是跨境犯罪，不是可以私了的，必须跨境合作。这是两个独立国家的司法管辖权，不能把它当成国家内部事情，去投案就好了，天底下没有这种事情。

他还举例说，有人在台湾的云林县犯案，去台北投案；陈同佳现在是人在香港，要来台湾投案，北京就是想来搞这个事情。

另外民进党立委管碧玲询问陈明通，台湾追一年要求司法互助，香港置之不理。陈明通表示，香港就想要私了，要不是国安单位高度警觉，捍卫主权把他拦下来，陈同佳昨天就跑来了，无视双方的管辖权。陈明通再度强调，陈同佳是跨境犯罪，却想要找个人陪同带着来投案，当成国家内部的问题，这是两个司法主权，当然要透过司法互助。

香港圣公会教省秘书长管浩鸣牧师在香港说，如果陈同佳赴台，必须获得公平合理审讯，不能成为「政治筹码」。陈明通强硬地说，「我劝管牧师少讲两句话，如果你有心要帮这个受害女生伸张正义，要让陈同佳来受审，请你少说两句话」。