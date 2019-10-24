香港警方三年前已引入人面识别示威者“大头照”恐已入档

过去四个多月的香港抗争活动中，示威者被陌生人近距离拍照经常都会引起猜忌，甚至有拍照者被迫出示以及删除手机内的“大头照”，原因就是恐怕这些照片送到大陆公安部门作为人面识别的档案资料，但根据彭博通讯社23日报道，原来香港警方早在三年前已经引入了在大陆广为流行的这套监察系统。

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据报道，警方或早于三年前已经购入一个支援人脸识别的澳洲人工智能软件，而在反修例运动开始后，警方亦曾向开发商查询利用软件侦测车牌的技术。

彭博报道中提到的是澳洲公司iOmniscient开发的人工智能软件，软件可以扫描包括闭路电视片段的影片，自动比对执法部门资料库，从而在人群中辨识疑犯的人脸。

报道引述消息指，该公司的工程师已经在过去三年为数以十计的香港警方人员提供训练，又指反修例运动在6月展开后，警方曾向开发商查询如何利用软件侦测行车记录仪片段中的车牌，不过报道未能确认警方有否利用软件协助反修例运动的侦查。

iOmniscient回覆彭博时拒绝透露香港警方有否使用人面识别技术，又指如用于人群管理时，其软件可以不对影片中人士作身份辨识。该公司又指，香港对私隐的关注令其业务发展受限，来自香港的收入亦只占整体的一小部份。

苹果日报向警方查询有否使用iOmniscient、有否用作人面识别、有否在反修例运动中使用等问题，警方的回覆并没有否认报道，仅称不时检视调查工具成效，有关检视涵盖各种装备，包括各式可协助警方进行刑事调查时辨认疑犯的软件，以加强整体刑事调查能力。警方使用有关软件时会遵守相关法律及指引。

另外，早前有传媒揭露警队内部于8月安装一条网络专线，由湾仔警察总部点对点连接内地深圳法院。立法会资讯科技界议员莫乃光上月致函保安局局长要求解释事件，日前获回覆。政府指，有关专线只为跨境作供案件作测试及故障排除等技术支援，警署不能透过专线读取两地法院的联系内容。

不过政府没回覆该专线的使用详情、过去10年的跨境作供数字及资料、过去有否与其他任何地区的法院安装网络专线连接取证等问题。

在过去四个多月的反修例活动中，示威者曾针对政府装设的所谓“智能灯柱”进行破坏，理由是他们相信这些灯柱具有人面识别的功能。有香港传媒报道，示威者在被破坏的灯柱内部发现具有拍摄功能的仪器，生厂商是一家与上海某科技公司合作的香港start-up新公司。为了平息市民的猜疑，政府已经暂停安装这些智能灯柱。