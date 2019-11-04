中国推出26条措施 台湾不领情炮轰企图影响台湾选举

继惠台31项措施后，中国政府今天再度发布「关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施」共26条，标榜「提供与中国民众同等待遇」，甚至台胞在全球遭遇紧急危难时，中国使领馆将提供协助与保护。不过台湾蔡英文政府并不领情，陆委会和外交部都炮轰，说26条措施是胁迫台湾接受其一国两制主张的两面手法。

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26条措施的重点包括，台湾企业可同等参与中国重大技术装备、5G、循环经济、民航、主题公园、新型金融组织等投资建设；同等享受融资、贸易救济、出口信用保险、进出口便利、标准制订等政策。至于台湾民众个人方面，中国将在以下各方面提供更多便利和支持，包括领事保护、农业合作、交通出行、通讯资费、购房资格、文化体育、职称评审、和分类招考等。

台湾陆委会随即发布三点声明，一、这是在去年「对台31项措施」基础上延伸扩大、变换花样、包装宣传，相关内容不改「名为惠台、实则利中」本质，更夹带进行「一国两制」的政治操作。这是「习五条」后，北京当局对台政军施压、威吓胁迫台湾接受其「一国两制」主张的「两面手法」，其「拉打两手」人尽皆知，难以拉近两岸距离。

二，北京只是在掩饰去年「31项措施」执行不彰的事实，也反映中国大陆经济下行压力及各部门间协调限制，实施成效言过其实，完全禁不起检验；更反映这段期间以来台湾人民拒绝「一国两制」、不认同中共统战分化的结果。中共企图透过融台促统政策措施、拉拢台湾，意图分化台湾内部，更证明企图介入影响台湾选举。

三，去年以来政府已持续追踪评估「31项措施」，及推动「壮大台湾」相关策略、优化台湾整体环境，并关注后续中共作为对台影响，提醒国人两岸制度差异，及前往大陆应注意可能风险。对于今天中共推出的相关同等待遇，政府相关单位仍将严肃看待，并进一步评估及妥慎应处；呼吁中共官方具体落实对台商等台湾民众的投资与生活具体保障。

另「对台26条措施」第14条规定「台湾同胞可在中华人民共和国驻外使领馆寻求领事保护与协助，申请旅行证件」，关于这一点，台湾外交部发布声明指出，台湾是主权国家，政府对国民行使领事权与中国无涉，不需要也不会委托中国政府代为行使。

台湾外交部说，这只不过是在推销「一国两制台湾方案」，目的是最终并吞台湾，政府已多次清楚说明，拒绝一国两制就是台湾共识，中国政府假意惠台，不会得逞。

国民党发布声明指出，乐见26项措施涵盖了台湾企业与人民同等参与的服务及便利措施，但若其中有任何矮化中华民国主权的作法，则一定坚决反对。国民党希望两岸双方彼此都以民生为重，不要因一时的选举考虑，伤害两岸人民的权利与利益。

国民党表示，为保障两岸企业与人民的相互权益，双方应透过授权的管道积极沟通、对话。国民党郑重承诺：2020重新执政后，必定尽快恢复两岸两会制度化的协商机制，维护台海和平稳定，保障两岸人民及企业的福祉和权益。