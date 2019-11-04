人民日报抨击公务员加入示威“哪有一点‘香港公仆’的样子？”

香港五个月来的反政府示威活动，被警察逮捕的还包括公务员，在10月31日万圣节当天就有政务司司长办公室助理文书主任以及消防员等人被捕。中共喉舌人民日报网上版对此发表评论，批评个别公务员参与违法示威，放弃了恪守政治中立的基本要求。评论同时又批评编制属于香港政府的香港电台持续嘲讽政府，为“反中乱港”势力充当传声筒。

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人民日报的评论指，极个别公务员或公职人员参与违法示威，分明与政府“顶着干”，又指有些公务员在社交媒体公然支持违法暴乱言论，甚至参与违法暴力冲击，加剧了社会撕裂，弃政治中立原则于不顾，反问其“哪还有一点『香港公仆』的样子？”

文章提出，对公营机构和公职人员必须有的三个基本要求：第一，违反法律纲纪不容；第二，政治中立必须持守；第三，维持公心尽责履职。文章指，公职人员必须确保自己所发表的意见，无损他们以专业、公正无私的态度有效地执行公务，批评有公职人员于背后阻挠或在社交媒体上公然发布支持违法暴乱言论，甚至直接参与违法暴力冲击事件，加剧社会撕裂，让香港局势“乱上加乱”，弃“政治中立”原则于不顾，直言“公务员哪能一边享受政府的高薪厚职，一边胡作非为。”

文章同时又批评香港电台是公营广播机构，应该客观中立，但某些节目政治立场鲜明，持续嘲讽政府，为“反中乱港”势力充当传声筒，“一边享受政府提供的种种资源，一边却对警队止暴制乱造谣抹黑。”

文章又指，有政府部门或公营机构遇上违法示威，“一直无原则地退让”，斥其“明明分内之事却表现得事不关己，明明是非分明却硬要颠倒黑白”，重申在止暴制乱这个大是大非、关于香港前途命运的问题上，无中间地带。公职人员卷入黑色恐怖的下场只有一个，“那就是既输掉了自己的职业和前途，也失去了香港的现在和未来，最后只能与暴徒玉石具焚”，而每一名公职人员都该知晓，支持止暴制乱是当前最急逼任务。

