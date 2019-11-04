操普通话男子叫“解放台湾”然后在太古城挥刀咬耳朵伤四人

一名男子在太古城疑因政见不合与他人发生口角继而情绪失控拔刀伤人，又咬断和事佬的耳朵。（苹果日报面书上载视频截图）

警方与示威者在香港著名的中产阶级地段太古城3日发生冲突，期间一名操普通话的男子似乎情绪失控，大叫“解放台湾”，然后取出身上藏有的利刀向旁人乱砍，造成四人受伤，包括一名民主派的区议员赵家贤，他在现场企图拦阻疑凶继续伤人时，反遭到疑凶双手紧抱他的脖子，并同时用力咬下赵的左耳。

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直至4日早上为止，根据苹果日报报道，一名男子伤势危殆，他的妻子情况严重。危殆的男子背及肚各中一刀，伤及肠脏，肺部更被刺穿，出现气胸，现时留医深切治疗部，而他的太太手部至少中一刀。

南华早报报道指，事件起因乃一个家庭之间就香港最近发生的动荡持不同意见，他们当时用膳完毕，正步出太古城商场内的一家餐厅。报道引述立法会保安事务委员会副主席、民主党的凃谨申说，他在医院探望赵的时候，赵告诉他当时凶徒还在叫“解放台湾”。政府事后发表声明，只轻描淡写形容事件涉及有人受伤。

根据苹果日报在facebook网页上载的现场视频（https://www.facebook.com/watch/?v=3454366851291925），当时疑凶已经在太古商场内至少伤及一人，该人倒在地上，身边还有一把利刀。疑凶在商场保安员的劝阻下，犹在气冲冲的与旁人吵架，疑凶这时突然摆脱保安员，发狂般似的冲向其他现场围观者，赵家贤见状立刻企图拦截疑凶，但反遭疑凶双手紧箍赵的脖子，然后死命咬住赵的左耳，然后把耳朵吐在地上。旁人大惊，纷纷用手拍打疑凶试图阻止，疑凶得逞后企图逃走，遭到现场人士包围及拳打脚踢，事后伤手沾满鲜血倒在地上。警方接报后赶到现场将疑凶送到医院。

南早的报道指出，其中一名受了轻伤的女伤者向该报表示，当时她与家人刚用完晚膳，准备离开商场之际，她的姐姐和姐夫就与该名疑凶发生口角，疑凶从口袋取出一把利刀，然后袭击与他发生口角的姐姐和姐夫。

报道引述凃谨申说，他与民主派人士在医院探望赵家贤时，曾经与其他伤者的家人和现场目击者进行过沟通，“他们说疑凶当时大叫‘解放台湾’，然后就挥刀砍人。由于疑凶用的利刀事前已经准备好，有理由怀疑这次袭击是经过策划的”。凃说，当时赵家贤只不过想拦住疑凶，以免他继续在商场内行凶。

位于港岛东的太古城是香港著名的中产阶级住宅区，就算香港楼价最近有明显下跌的迹象，但该区住宅楼价平均每一平方英呎接近2万港元，一间大约35平方米的单位，售价也要1000万港元以上。但自从香港民间社会出现反政府示威浪潮之后，太古城是其中一个经常爆发警民冲突的热点。