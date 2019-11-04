操普通话男子叫“解放台湾”然后在太古城挥刀咬耳朵伤四人
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警方与示威者在香港著名的中产阶级地段太古城3日发生冲突，期间一名操普通话的男子似乎情绪失控，大叫“解放台湾”，然后取出身上藏有的利刀向旁人乱砍，造成四人受伤，包括一名民主派的区议员赵家贤，他在现场企图拦阻疑凶继续伤人时，反遭到疑凶双手紧抱他的脖子，并同时用力咬下赵的左耳。
直至4日早上为止，根据苹果日报报道，一名男子伤势危殆，他的妻子情况严重。危殆的男子背及肚各中一刀，伤及肠脏，肺部更被刺穿，出现气胸，现时留医深切治疗部，而他的太太手部至少中一刀。
南华早报报道指，事件起因乃一个家庭之间就香港最近发生的动荡持不同意见，他们当时用膳完毕，正步出太古城商场内的一家餐厅。报道引述立法会保安事务委员会副主席、民主党的凃谨申说，他在医院探望赵的时候，赵告诉他当时凶徒还在叫“解放台湾”。政府事后发表声明，只轻描淡写形容事件涉及有人受伤。
根据苹果日报在facebook网页上载的现场视频（https://www.facebook.com/watch/?v=3454366851291925），当时疑凶已经在太古商场内至少伤及一人，该人倒在地上，身边还有一把利刀。疑凶在商场保安员的劝阻下，犹在气冲冲的与旁人吵架，疑凶这时突然摆脱保安员，发狂般似的冲向其他现场围观者，赵家贤见状立刻企图拦截疑凶，但反遭疑凶双手紧箍赵的脖子，然后死命咬住赵的左耳，然后把耳朵吐在地上。旁人大惊，纷纷用手拍打疑凶试图阻止，疑凶得逞后企图逃走，遭到现场人士包围及拳打脚踢，事后伤手沾满鲜血倒在地上。警方接报后赶到现场将疑凶送到医院。
南早的报道指出，其中一名受了轻伤的女伤者向该报表示，当时她与家人刚用完晚膳，准备离开商场之际，她的姐姐和姐夫就与该名疑凶发生口角，疑凶从口袋取出一把利刀，然后袭击与他发生口角的姐姐和姐夫。
报道引述凃谨申说，他与民主派人士在医院探望赵家贤时，曾经与其他伤者的家人和现场目击者进行过沟通，“他们说疑凶当时大叫‘解放台湾’，然后就挥刀砍人。由于疑凶用的利刀事前已经准备好，有理由怀疑这次袭击是经过策划的”。凃说，当时赵家贤只不过想拦住疑凶，以免他继续在商场内行凶。
位于港岛东的太古城是香港著名的中产阶级住宅区，就算香港楼价最近有明显下跌的迹象，但该区住宅楼价平均每一平方英呎接近2万港元，一间大约35平方米的单位，售价也要1000万港元以上。但自从香港民间社会出现反政府示威浪潮之后，太古城是其中一个经常爆发警民冲突的热点。