台湾总统大选新民调 蔡英文民意又上去了

2020大选倒数两个月，根据《ETtoday新闻云》最新民调显示，蔡英文总统与国民党总统参选人韩国瑜两人对战的话，蔡以45.7%支持度领先韩国瑜的33.7%，领先差距扩大为12个百分点；但若亲民党党主席宋楚瑜加入2020总统选战，形成“蔡韩宋”三人对决的局面，蔡英文的支持度为43.7%，韩国瑜的支持度为32.6%，两人支持度都略为下滑。

广告 继续浏览后续

据世界日报今天引述东森新闻报道，蔡英文韩国瑜民调差距扩大，宋若参战蔡韩略下滑。

报道称根据《ETtoday新闻云》民调，蔡英文、韩国瑜2人对战方面，蔡英文以45.7%支持度领先韩国瑜的33.7%，相较于前次10月27日的调查结果，蔡支持度从42.1%上升至45.7%，上升3.6个百分点；韩支持度则也从33.1%微幅上升至33.7%，微幅上升0.6个百分点，同时未表态率则从24.8%下降至20.5%，减少4.3个百分点，两人的支持度差距从9个百分点扩大为12个百分点。

若从交叉分析来看，相较于前次调查结果，政党倾向为民进党的民众，支持蔡英文的比率从94.2%上升至98.1%，增加了3.9个百分点；政党倾向为国民党的民众，支持韩国瑜的比率从77.0%上升至88.0%，大幅增加了11个百分点，显示蓝绿都有归队的趋势。

另外，中间选民，也就是政党倾向为不支持任何政党的民众，支持蔡英文的比率大幅增加，从原先14.0%上升至39.3%，增加了25.3个百分点，韩国瑜则是从26.5%下跌至20.3%，减少了6.2个百分点。

该报道称，握有2020总统大选门票的亲民党也备受关注，《ETtoday新闻云》调查党主席宋楚瑜若加入2020总统选战，形成“蔡韩宋”三人对决的局面，蔡英文的支持度为43.7%，韩国瑜的支持度为32.6%，蔡英文与韩国瑜两人的支持度差距从两人对战的12个百分点缩小为11.1个百分点，显示宋楚瑜加入选战仍会影响蔡韩两人选情。

本次民调由《ETtoday新闻云》民调中心，负责问卷设计、调查执行、资料处理、统计分析及报告撰写。调查期间于2019年11月1日至11月7日进行，调查方法是以“手机短信”进行，以台闽地区年满20岁以上民众为调查范围及对象；调查回收有效样本数为4451份，抽样误差在95%信心水准下，为正负1.47%。进行统计分析之前，原始资料先依内政部最新人口统计资料（108年10月底）进行性别、年龄、地区样本加权，以符合台闽地区20岁以上人口之母体结构，使本调查具有代表性。