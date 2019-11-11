韩国瑜11月11日11时11分择吉时宣布张善政配选 讥蔡赖配是武大郎与潘金莲盖一条棉被

距离台湾的总统大选不足两个月，各参选人的副手人选受到外界普遍关注。国民党总统参选人韩国瑜的竞选办公室周一（11日）上午，在高雄市党部召开记者会，正式公布由前行政院长张善政出任副总统搭档，组成“国政配”竞逐。就民进党总统竞选蔡英文或与前行政院长赖清德搭档提问，韩国瑜讥指犹如潘金莲与武大郎盖一条棉被。有评论指此为低俗之评语。

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据东网今天报道说，韩国瑜公布副手人选，前行政院长张善政出任。

据韩国瑜表示，选战正在倒数，虽然非常困难，但他希望这是一场君子之争的选举，是健康、磊落、干净的选战，即使预计未来会遇上许多抹黑，他也会坚定走下去。张善政则指出，他之所以答应出任有3点原因，首先台湾民众近年来已厌恶蓝绿恶斗，他作为无党籍人士，过往亦曾协助不同势力，因此希望带领台湾回归善良政治的本质，让民众只问是非、不问颜色。

其次，张表示希望能吓吓蔡英文，强调许多有志之士曾对蔡有期望，但在民进党施政无能、假民主之名行绿营独裁之实后已幻想破灭，因此形成下架蔡英文政府的共同愿望，而他相信韩国瑜表现会远优于蔡，故希望为其加分，达成使命。他最后指出，政府的政策未能赶上科技的发展，而他曾在科技业界工作的背景可为台湾在相关领域的发展作出贡献。

据该报道说，外界关注前行政院长赖清德会否出任蔡英文副手，形成“蔡赖配”。赖清德到台中市为立委参选人进行辅选期间，就国政配一事回应表示，明年大选不管韩国瑜阵营的候选人最后是谁，民进党为守护台湾、捍衞民主都一定要严阵以待，尽全力达到蔡英文顺利连任，立委过半的选举总目标。蔡英文竞选办发言人廖泰翔则表示，张善政对韩并没有加分，认为张应不是大家首选，在他看来只是在善后。

另台媒报道，韩国瑜的妻子李佳芬周一出席活动时，批评性别平等教育，其中有小三被教肛交、性高潮等内容，令她觉得现代的妈妈忧心不知怎么教小孩。台湾教育部傍晚在Facebook专页澄清，无论新旧课本都没有相关内容，性别平等教育不应沦为政治操作手段，呼吁有关人士停止抹黑造谣。