喻潘金莲与武大郎合盖被子: 蔡英文批低俗 韩国瑜讥人不正常

台湾总统大选蓝绿对阵惊现很黄言语，含有侮辱嫌疑。国民党候选人韩国瑜最近用潘金莲与武大郎合盖一条被子形容蔡英文或准备与赖清德搭档竞选，遭蔡英文批评低俗。韩国瑜竞选办公室则回击说，正常人都不会有不当联想。

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据上报今天报道说，蔡英文批“武大郎潘金莲盖被”低俗，韩办指正常人都不会有不当联想。

针对韩国瑜评论蔡赖配是“武大郎跟潘金莲盖棉被，头齐脚不齐”，蔡英文批评此比喻是低俗的语言，韩办则回应，正常人都不会有任何不当联想。国民党总统参选人韩国瑜11日评论蔡赖配是“武大郎跟潘金莲盖棉被，头齐脚不齐”，对此，蔡英文12日回应，指此譬喻不当，只能用“低俗”来形容。报道称，随后韩国瑜竞选办公室则回应，正常人都不会认为这个比喻有任何不当联想，这只是民间俚语形容不对等关系。

蔡英文12日上午出席中科院50周年院庆，活动后接受媒体联访，对于韩国瑜以“武大郎配上潘金莲”形容“蔡赖配”不同心，蔡英文强调，民进党是团结的，大家目标是一致的。蔡英文并反呛，近来听到无论是韩国瑜或他竞选团队成员所讲的话，“只能用两个字来形容，低俗。”

据蔡英文认为，一个总统候选人应该注意到自己的言行，他的竞选团队也是要这样注意言行，毕竟整个社会都在看，总统的言行就是一个很具有标竿性的事情 ，“我们也希望选举不要选到这个时候，用这样低俗的语言来进行选举，其实不是民主社会一个好现象。”据蔡英文说，“我们内部虽然有竞争，但我们对外是团结的，因为我们都有一样的理想跟一样的理念，而且我们的目标也是相同的。”

该报道称，韩办对此则回应，正常人都不会认为“潘金莲武大郎盖被子齐头不齐脚”的比喻有任何不当联想，这只是民间俚语形容不对等关系。韩竞办同时呼吁民进党，不要一而再、再而三地扭曲与无限延伸韩国瑜的话，这样刻意在鸡蛋里挑骨头的操作，对民主发展一点帮助都没有。