裁了禁蒙面法违法的香港高院 判下周五执行 留港府上诉变数

高等法院本周一（18日）裁定政府引用《紧急法》订立《禁止蒙面规例》违宪，律政司其后要求法庭暂缓执行判决，令规例继续有效，或希望上诉期间让相关条文继续生效。高院昨（21日）开庭处理后，今（22日）颁下判辞，颁令短期暂缓执行判决（short interim suspension order）至下周五（29日）。

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据明报今天报道说，禁蒙面法被裁违宪 高院颁令暂缓执行判决至下周五。

据该报道说，公民党法律界立法会议员郭荣铿表示，对法庭颁令短期暂缓执行判决感到失望，违宪的《禁蒙面法》继续生效“一日都嫌多”。

据郭荣铿引述判辞第38段内容，法庭认为香港现时处于很特别的情况，有需要颁下短期暂缓执行令，但他希望政府不要再执行《禁蒙面法》，该法例“根本完全无助于解决社会争议”。郭荣铿呼吁，政府不要再浪费纳税人金钱上诉，或申请延长暂缓令，否则民主派议员会“奉陪到底”。

该报道指高等法院本周一（18日）裁定政府引用《紧急法》订立《禁止蒙面规例》违宪，律政司其后要求法庭暂缓执行判决，令规例继续有效，或希望上诉期间让相关条文继续生效。高院昨（21日）开庭处理后，今（22日）颁下判辞，颁令短期暂缓执行判决（short interim suspension order）至下周五（29日）。

报道指申请人为24名民主派立法会议员，以及社民连成员梁国雄。答辩人为行政长官会同行政会议、警务处长和律政司长。