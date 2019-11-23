港区议会选举前夜局势稍显平静，理工大校内仍有人留守

2019年11月23日，持续被警方围困的香港理工大学校园内，仍有学生留守，餐厅也仍在运作。

香港警方围困理工大学反送中抗争运动学生的行动开始一周以来，仍然没有结束。连日来虽有不少学生陆续或自愿走出校园，或由其他重要人员陪同离开，但仍有人继续留守校内。24日区议会选举投票开始的前夜，校内究竟还有多少人留守，各方说法不一。在理工大学应用社会科学系任教的钟剑华博士接受本台电话采访时，介绍他所了解的目前情况。

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钟剑华：“（理工大学）现在仍然被警察包围。我知道还有一些人留在校内，但具体人数，现在不是很清楚。有人说只有10个人，也有人说，如果加上那些躲起来，不愿露面的人，可能差不多有一百人。我之前一直与困在校内的一些人有沟通，但我认识的这些人现在都已经陆陆续续出来了。所以，我现在也不太清楚仍然留在里面的情况，应该有几十到一百人左右吧。”

法广：那些走出来的人是马上被逮捕了呢，还是只在警方备案，留待后续处理？

钟剑华：“要看他们什么时候出来。如果是星期一、星期二，很多人都是出来后就被警方逮捕了；可是，星期三出来的人中，如果是社工，有些人也不知道什么原因，就没有被逮捕；也有一些人是跟着进入校园的、社会上有些影响力的人，比如曾钰成等人出来，那些18岁以下的人，在向警方记录个人资料后，也被放行；社工有些人被放走，但也有些人没有被放走……我也不清楚他们的标准是什么。”

尽管因为区议会选举投票活动即将开始，整体局势稍有平静，民间普遍希望选举能够正常进行，但钟剑华博士认为，24日投票活动之后的情势难以预料，如果警方继续包围校园，民间可能还有很多人愿意向校内学生提供帮助，而且由此而起的对立情绪目前也没有得到化解。