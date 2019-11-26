搜遍香港理工大学 仅找到一人

香港理工大学被警方围困10天之后，该校一些负责人周二获准进入校园搜索。他们在搜索后宣称，在校园内只找到一名抗议者。

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香港理工大学常务副校长卫炳江教授向媒体宣布说，我们系统地搜索了整个校园，只在学生会所在的楼房内，发现了一名18岁的女性示威者。她不是理大的学生。卫炳江教授拒绝提供更多细节，他只是表示，试图劝说这名示威者离开理大校园。

位于九龙半岛的香港理工大学11月16-17日发生警方与激进示威者的对峙冲突。这次冲突是六月反送中运动以来持续时间最长的一次。之后数百名示威者离开校园，其中大部分人向警方自首，另一些人通过绳索或下水道逃脱。余下数十人选择留在这个被警方围困的巨大校园内。

由于不知校园内还剩下多少留守示威者，香港理工大学今天周二早晨派出一些搜索团队。搜索团队每搜完一个地方后都在门上贴封条。

不过，卫炳江教授还表示说，他们不能排除有其他抗议者藏在楼内地板下或藏在许多走廊当中的可能性。

当被问及警方是否会进入校园清场，卫炳江宣布他没有获得这方面的信息。警方不愿发表评述。

香港当局周二宣布，周三将重开理大校园下方的海底隧道。这条隧道是通往港岛的三条公路隧道之一。在大学校园暴力活动开始加剧后，由于安全原因当局在11月13日将其关闭。

香港行政长官林郑月娥今天周二在新闻发布会上呼吁留在理大校园的激进示威者向警方和平投降。她上周曾承诺对那些向警方自首的未成年者不予起诉。但她同时表示，将对成年人展开调查。

今年6月，香港特首林郑月娥推动一项旨在将嫌疑人遣送内地审判的“逃犯修例”，在港人和在港内地商人中间引发不安，随后爆发了三次超百万人“反送中”大游行。尽管林郑在9月宣布撤销“逃犯修例”，但为时已晚，警方与抗争者的暴力冲突愈演愈烈。反送中阵营的诉求也扩大到5项。除了要求撤销逃犯修例之外，还要求撤回对6.12大游行的暴动定性，要求成立调查委员会，调查警方暴力和元朗暴力事件，要求释放所有被捕的抗议人士，不予司法追究，要求在香港落实真正的双普选。