林郑宣布考虑成立独立审查委员会 她让步了吗？

香港行政长官林郑月娥，在香港区议会选举,民主派取得大胜，亲北京建制派惨败的压力下，今天11月26日在记者会上宣布，她考虑成立一个独立审查委员会(independent review committee)审视几个月来香港骚乱的原因。

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林郑今天在记者会上用英文说：现在要做什么？当然，考虑借鉴其他地方的经验，特别是英国处理2011年骚乱的经验，成立一个独立审查委员会，审视香港这么长时间持续社会动荡的原因，寻找其中的社会、经济，甚至政治问题，并向港府提出建议，为香港寻找出路。

外界注意到，特首林郑考虑成立的这个独立审查委员会似乎与香港反对派五大诉求当中要求的成立独立调查委员会，调查警方暴力，似乎不是一回事。

今年6月，香港特首林郑月娥推动一项旨在将嫌疑人送到内地审判的“逃犯修例”，引起港人和在港内地商人的普遍不安。随后香港爆发了至少三次超百万人“反送中”大游行。但是林郑没有及时撤回这个令港人恐惧的“送中”修例，导致暴力反抗运动愈演愈烈。

11月24日香港举行区议会选举，投票率超过71%，亲北京的建制派惨败，反抗阵营泛民主派获85%的议席。这个结果显示，香港沉默的大多数，不顾暴力示威给他们造成的各种损失和不便，坚持用选票惩罚特首林郑月娥与亲北京的建制派。

林郑在选举结果出炉后表示会“虚心聆听”。不过，她今天的表态显示，她似乎并没有做出让步。